Мы собрали 5 фильмов с высоким рейтингом, что можно посмотреть перед сном для отдыха. В подборке Кино 24 вы точно найдете ленту, которая вам понравится.

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"Отель "Гранд Будапешт""

Трагикомедия американо-немецкого производства рассказывает о вымышленной стране Зубровка в центральной Европе. В центре сюжета – отель "Гранд Будапешт", напоминающий один из реальных отелей этого города. Эмигрант из Азии по имени Зеро – портье отеля и верный ученик консьержа мосье Густава.

Зеро рассказывает историю о том, как его учителя обвинили в убийстве ради выгоды. Им пришлось пройти долгий путь, чтобы найти решение в этой ситуации. Фильм попал в рейтинги 10 лучших фильмов 2014 года.

"Отель "Гранд Будапешт"": смотрите трейлер онлайн

"Треугольник грусти"

Фильм рассказывает о паре моделей, которые отправились в изысканное путешествие на яхте. Их судно затонуло, а парень с девушкой оказались на необитаемом острове. Их окружение – это миллиардеры и уборщица – и только одна она знает, как ловить рыбу. Вся иерархия разрушается, ведь в этих джунглях выжить смог бы только один человек. Лента получила Золотую ветвь Каннского кинофестиваля.

"Треугольник грусти": смотрите трейлер онлайн

"Капитан Фантастик"

Американский драматический фильм рассказывает об отце, который идет против течения современного общества и воспитывает своих шестерых детей вдали от цивилизации. Ученый Бен и его жена учат детей выживать в сложных условиях, преподают языки и различные предметы. В трудный момент для всей семьи Бен идет на рискованное решение.

"Капитан Фантастик": смотрите трейлер онлайн

"Бойфренд из будущего"

Британская романтическая комедия вышла в 2013 году. Сюжет вращается вокруг Тима Лейка, который после неудачного Нового года узнает, что он может путешествовать во времени. Парень не имеет способностей менять историю, но может повлиять на то, что происходило или происходит в его жизни. Удивительная история о любви и семейных ценностях заставляет помнить о том, насколько важно ценить каждую минуту с близкими.

"Бойфренд из будущего": смотрите трейлер онлайн

"Тайная жизнь Уолтера Митти"

Приключенческая лента Бена Стиллера с ним самим в главной роли рассказывает историю мечтателя-интроверта. От скучной рутинной работы Уолтер убегает в своих фантазиях, где переживает приключения, представляет себя в различных ролях и даже делает первый шаг навстречу объекту своей симпатии. Вдруг жизнь Уолтера переворачивается с ног на голову и он погружается в приключения, происходящие уже в реальной жизни.

"Тайная жизнь Уолтера Митти": смотрите трейлер онлайн

Каждый из фильмов высоко оценен критиками и зрителями. Надеемся, что просмотр подарит вам хорошие эмоции и позитив перед сном.