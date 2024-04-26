Ми зібрали 5 фільмів з високим рейтингом, що можна подивитися перед сном для відпочинку. У добірці Кіно 24 ви точно знайдете стрічку, яка вам сподобається.

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"Готель "Гранд Будапешт""

Трагікомедія американсько-німецького виробництва розповідає про вигадану країну Зубровка у центральній Європі. У центрі сюжету – готель "Гранд Будапешт", що нагадує один з реальних готелів цього міста. Емігрант з Азії на ім'я Зеро – портьє готелю та вірний учень консьєржа мосьє Ґустава.

Зеро розповідає історію про те, як його вчителя звинуватили у вбивстві заради вигоди. Їм довелось пройти довгий шлях, щоб знайти розв'язання у цій ситуації. Фільм потрапив у рейтинги 10 найкращих фільмів 2014 року.

"Готель "Гранд Будапешт"": дивіться трейлер онлайн

"Трикутник смутку"

Фільм розповідає про пару моделей, які вирушили у вишукану подорож на яхті. Їхнє судно затонуло, а хлопець з дівчиною опинилися на безлюдному острові. Їхнє оточення – це мільярдери та прибиральниця – і лише одна вона знає, як ловити рибу. Вся ієрархія руйнується, адже у цих джунглях вижити змогла б лише одна людина. Стрічка отримала Золоту гілку Каннського кінофестивалю.

"Трикутник смутку": дивіться трейлер онлайн

"Капітан Фантастік"

Американський драматичний фільм розповідає про батька, який йде проти течії сучасного суспільства та виховує своїх шістьох дітей далеко від цивілізації. Науковець Бен та його дружина навчають дітей виживати у складних умовах, викладають мови та різні предмети. У важкий момент для всієї сім'ї Бен йде на ризиковане рішення.

"Капітан Фантастік": дивіться трейлер онлайн

"Коханий з майбутнього"

Британська романтична комедія вийшла у 2013 році. Сюжет обертається навколо Тіма Лейка, який після невдалого Нового року дізнається, що він може подорожувати у часі. Хлопець не має здатностей змінювати історію, але може вплинути на те, що відбувалось або відбувається у його житті. Дивовижна історія про кохання й сімейні цінності змушує пам'ятати про те, наскільки важливо цінувати кожну хвилину з близькими.

"Коханий з майбутнього": дивіться трейлер онлайн

"Таємне життя Волтера Мітті"

Пригодницька стрічка Бена Стіллера з ним самим у головній ролі розповідає історію мрійника-інтроверта. Від нудної рутинної роботи Волтер втікає у своїх фантазіях, де переживає пригоди, уявляє себе у різноманітних ролях і навіть робить перший крок назустріч об'єкту своєї симпатії. Раптом життя Волтера перевертається з ніг на голову і він поринає у пригоди, що відбуваються уже в реальному житті.

"Таємне життя Волтера Мітті": дивіться трейлер онлайн

Кожен з фільмів високо оцінений критиками та глядачами. Сподіваємось, що перегляд подарує вам хороші емоції та позитив перед сном.