Романтические фильмы 2010-х обладали особым талантом – заставлять зрителей влюбляться в героев, плакать над их проблемами и одновременно задумываться о своей личной жизни. И все это без необходимости покупать цветы, ходить на свидания или отвечать на неловкие сообщения бывших.

24 Канал собрал романтические фильмы, в которых любовь не всегда похожа на сказку, зато эмоций хватит на несколько вечеров. Здесь есть путешествия во времени, непростые жизненные решения и чувства, которые проходят гораздо более серьезные испытания, чем забытые годовщины.

"Любимый из будущего", 2013

Жанр: романтическая комедия, фантастика, драма

IMDb: 7,8

В 21 год Тим узнает, что мужчины в его семье обладают необычной способностью – возвращаться в прошлое. Парень решает использовать этот дар, чтобы наконец наладить личную жизнь. Однако после знакомства с очаровательной Мэри выясняется, что даже возможность переписать прошлое не гарантирует идеального будущего.

Почему стоит посмотреть. Романтическая история с Рэйчел МакАдамс и Доналом Глисоном поначалу кажется милой комедией о неуклюжем влюбленном. Но постепенно превращается в трогательный рассказ о семье, утратах и ценности обычных моментов. И да, даже возможность путешествовать во времени не спасает от глупостей в отношениях.



"Любимый из будущего": смотреть трейлер

"Любовь – болезнь", 2017

Жанр: романтическая комедия, драма

IMDb: 7,5

Комик Кумейл знакомится с девушкой Эмили, и между ними быстро возникают чувства. Однако семья парня ожидает, что он женится на женщине, которую выберут родители. Ситуация усложняется еще больше, когда Эмили неожиданно попадает в больницу в тяжелом состоянии.

Почему стоит посмотреть. Эта романтическая комедия основана на реальной истории отношений Кумейла Нанджани и его жены Эмили В. Гордон. Здесь хватает неловких свиданий, семейных конфликтов и великолепного юмора. А главное – фильм напоминает, что настоящая любовь начинается не тогда, когда все идеально, а когда обстоятельства окончательно выходят из-под контроля.



"Любовь – это болезнь": смотреть трейлер

"Бруклин", 2015

Жанр: романтическая драма

IMDb: 7,5

В 1950-х годах молодая ирландка Эйлиш покидает родную страну и переезжает в Нью-Йорк в поисках лучшей жизни. Там она знакомится с итальянцем Тони, который помогает ей почувствовать себя как дома. Однако неожиданные события заставляют девушку вернуться в Ирландию, где ей предстоит сделать непростой выбор между прошлым и будущим.

Почему стоит посмотреть. Сирша Ронан создала удивительно нежный и убедительный образ девушки, которая пытается найти свое место в мире. Здесь нет громких скандалов или драматических погонь за любимыми в аэропортах. Зато есть прекрасная атмосфера 1950-х, искренние чувства и история о том, как сложно порой выбирать между двумя жизнями.

"Бруклин": смотреть трейлер

Предлагаем вам подборку " романтических комедий " на вечер.

