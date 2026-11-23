24 Канал зібрав романтичні стрічки, в яких кохання не завжди схоже на казку, зате емоцій вистачить на кілька вечорів. Тут є подорожі в часі, непрості життєві рішення та почуття, які проходять значно серйозніші випробування, ніж забуті річниці.

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"Коханий з майбутнього", 2013

Жанр: романтична комедія, фантастика, драма

IMDb: 7,8

У 21 рік Тім дізнається, що чоловіки в його родині мають незвичайну здатність – повертатися в минуле. Хлопець вирішує використати цей дар, щоб нарешті налагодити особисте життя. Однак після знайомства з чарівною Мері з'ясовується, що навіть можливість переписувати минуле не гарантує ідеального майбутнього.

Чому варто подивитися. Романтична історія з Рейчел Мак-Адамс та Доналом Глісоном спочатку здається милою комедією про незграбного закоханого. Але поступово перетворюється на зворушливу розповідь про сім'ю, втрати та цінність звичайних моментів. І так, навіть можливість подорожувати в часі не рятує від дурниць у стосунках.



"Коханий з майбутнього": дивитись трейлер

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"Любов – хвороба", 2017

Жанр: романтична комедія, драма

IMDb: 7,5

Комік Кумейл знайомиться з дівчиною Емілі, і між ними швидко виникають почуття. Однак родина хлопця очікує, що він одружиться з жінкою, яку оберуть батьки. Ситуація стає ще складнішою, коли Емілі несподівано потрапляє до лікарні у важкому стані.

Чому варто подивитися. Ця романтична комедія заснована на реальній історії стосунків Кумейла Нанджіані та його дружини Емілі В. Гордон. Тут вистачає незручних побачень, сімейних конфліктів і чудового гумору. А головне – фільм нагадує, що справжнє кохання починається не тоді, коли все ідеально, а коли обставини остаточно виходять з-під контролю.



"Любов – хвороба": дивитись трейлер

"Бруклін", 2015

Жанр: романтична драма

IMDb: 7,5

У 1950-х молода ірландка Ейліш залишає рідну країну та переїжджає до Нью-Йорка в пошуках кращого життя. Там вона знайомиться з італійцем Тоні, який допомагає їй відчути себе вдома. Проте несподівані події змушують дівчину повернутися до Ірландії, де на неї чекає непростий вибір між минулим і майбутнім.

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Чому варто подивитися. Сірша Ронан створила напрочуд ніжний і переконливий образ дівчини, яка намагається знайти своє місце у світі. Тут немає гучних скандалів чи драматичних погонь за коханими в аеропортах. Натомість є красива атмосфера 1950-х, щирі почуття та історія про те, як складно іноді обирати між двома життями.

"Бруклін": дивитись трейлер

Маємо для вас добірку романтичних комедій на вечір.

