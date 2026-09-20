24 Канал собрал 5 семейных фильмов 2000-х, которые хорошо выдержали испытание временем. Здесь будут шпионы-школьники, обмен телами, ожившие музейные экспонаты и Джонни Депп с прической, которую трудно объяснить даже спустя 20 лет.

"Дети шпионов" – 2001

IMDb: 5,7

Кармен и Джуни внезапно узнают, что их вполне обычные мама и папа на самом деле бывшие секретные агенты. Когда родителей похищают, детям приходится самим брать гаджеты и спасать мир. Обычные семейные выходные, одним словом.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 92%. Обозреватели хвалили его за бешеное темпо, фантазию Роберта Родригеса и то, что приключения интересны не только детям.

"Дети шпионов": смотреть трейлер

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"Сумасшедшая пятница" – 2003

IMDb: 6,4

Мама Тесс и ее дочь Анна не могут договориться буквально ни о чем. А потом просыпаются в телах друг друга. И тут быстро выясняется, что мамина работа не такая простая, а подростковая жизнь – это тоже далеко не бесконечный отпуск.

Что говорят критики: фильм имеет 88% на Rotten Tomatoes, а особенно много похвалы получили Джейми Ли Кертис и Линдси Логан. Критики отмечали их химию, юмор и неожиданно теплую историю об отношениях матери и дочери.

"Безумная пятница": смотреть трейлер

"Чарли и шоколадная фабрика" – 2005

IMDb: 6,7

Бедный мальчик Чарли находит золотой билет и попадает на загадочную фабрику Вилли Вонки. Там шоколадные реки, умпа-лумпы и дети, которые один за другим получают очень наглядные уроки хорошего поведения. Педагогика Тима Бертона, как всегда, своеобразна.

Что говорят критики: 83% на Rotten Tomatoes. Обозревателям понравились фантастический визуальный мир, мрачный юмор и то, что версия Бертона во многом ближе к книге Роальда Даля.

"Чарли и шоколадная фабрика": смотреть трейлер

"Ночь в музее" – 2006

IMDb: 6,5

Ларри устраивается ночным охранником в музей и уже в первую смену узнает одну маленькую деталь, о которой отдел кадров почему-то забыл упомянуть: ночью все экспонаты оживают. Скелет тираннозавра хочет поиграть, ковбои ссорятся с римлянами, а Теодор Рузвельт в исполнении Робина Уильямса пытается хоть как-то контролировать этот цирк.

Что говорят критики: здесь все интереснее – всего 43% на Rotten Tomatoes. Часть обозревателей называла фильм слишком шумным и зависимым от спецэффектов, хотя и признавала, что как семейное приключение он вполне справляется со своей задачей. Зрители, судя по популярности всей франшизы, не слишком прислушались к критикам.

"Ночь в музее": смотреть трейлер

"Зачарованная" – 2007

IMDb: 7,1

Принцесса Жизель буквально выпадает из идеального мультяшного королевства в реальный Нью-Йорк. А там, как на зло, люди не поют хором на улицах, принцы опаздывают, а "жили долго и счастливо" требует немного больше работы.

Что говорят критики: 93% на Rotten Tomatoes. Критики оценили то, как Disney одновременно смеется над своими классическими сказочными клише и искренне ими восхищается. Отдельно хвалили Эми Адамс, юмор и сочетание анимации с реальным миром.

"Зачарованная": смотреть трейлер

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