24 Канал зібрав 5 сімейних фільмів 2000-х, які добре пережили перевірку часом. Тут будуть шпигуни-школярі, обмін тілами, ожилі музейні експонати й Джонні Депп із зачіскою, яку важко пояснити навіть через 20 років.

"Діти шпигунів" – 2001

IMDb: 5,7

Кармен і Джуні раптом дізнаються, що їхні цілком звичайні мама й тато насправді колишні секретні агенти. Коли батьків викрадають, дітям доводиться самим брати гаджети й рятувати світ. Звичайні сімейні вихідні, словом.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 92%. Оглядачі хвалили його за шалений темп, фантазію Роберта Родрігеса й те, що пригоди цікаві не лише дітям.

"Діти шпигунів": дивитись трейлер

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"Шалена п'ятниця" – 2003

IMDb: 6,4

Мама Тесс і її донька Анна не можуть домовитися буквально ні про що. А потім прокидаються в тілах одна одної. І тут швидко з'ясовується, що мамина робота не така проста, а підліткове життя – це теж далеко не нескінченна відпустка.

Що кажуть критики: фільм має 88% на Rotten Tomatoes, а особливо багато похвали отримали Джеймі Лі Кертіс і Ліндсі Логан. Критики відзначали їхню хімію, гумор і несподівано теплу історію про стосунки матері й доньки.

"Шалена п'ятниця": дивитись трейлер

"Чарлі і шоколадна фабрика" – 2005

IMDb: 6,7

Бідний хлопчик Чарлі знаходить золотий квиток і потрапляє на загадкову фабрику Віллі Вонки. Там шоколадні річки, умпа-лумпи та діти, які один за одним отримують дуже наочні уроки гарної поведінки. Педагогіка Тіма Бертона, як завжди, специфічна.

Що кажуть критики: 83% на Rotten Tomatoes. Оглядачам сподобались фантастичний візуальний світ, темніший гумор і те, що версія Бертона багато в чому ближча до книги Роальда Дала.

"Чарлі і шоколадна фабрика": дивитись трейлер

"Ніч у музеї" – 2006

IMDb: 6,5

Ларрі влаштовується нічним охоронцем у музей і вже першої зміни дізнається маленьку деталь, яку HR чомусь забув згадати: вночі всі експонати оживають. Скелет тиранозавра хоче гратися, ковбої сваряться з римлянами, а Теодор Рузвельт у виконанні Робіна Вільямса намагається хоч якось контролювати цей цирк.

Що кажуть критики: тут усе цікавіше – лише 43% на Rotten Tomatoes. Частина оглядачів називала фільм занадто шумним і залежним від спецефектів, хоча визнавала, що як сімейна пригода він цілком виконує свою роботу. Глядачі, судячи з популярності цілої франшизи, критиків не надто послухали.

"Ніч у музеї": дивитись трейлер

"Зачарована" – 2007

IMDb: 7,1

Принцеса Жизель буквально випадає з ідеального мультяшного королівства у реальний Нью-Йорк. А там, як на зло, люди не співають хором на вулицях, принци запізнюються, а "жили довго і щасливо" потребує трохи більше роботи.

Що кажуть критики: 93% на Rotten Tomatoes. Критики оцінили те, як Disney одночасно сміється зі своїх класичних казкових штампів і щиро ними захоплюється. Окремо хвалили Емі Адамс, гумор та поєднання анімації з реальним світом.

"Зачарована": дивитись трейлер

Маємо ля ва ще добірку мультфільмів для всієї родини. Вмикайте вже сьогодні.



