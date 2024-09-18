2 фильма для вечернего просмотра, которые вы точно еще не видели

Если вы убеждены, что пересмотрели уже все возможные фильмы, обратите внимание на эту подборку лент, которые еще успели приобрести популярность. Это кино может стать хорошим выбором для просмотра вечером.

Кино 24 расскажет о самых новых фильмах 2024 года. О них стоит узнать, если вы пересмотрели уже все новинки.

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"Девушки есть девушки"

Режиссер: Шучи Талати

Жанр: драма, романтика

Рейтинг IMDb: 7.3

Индийско-французская драма раскрывает тему взросления и совершеннолетия. События фильма разворачиваются в школе-интернате в предгорье Гималаев. Он рассказывает о 16-летней девушке-подростке Мире, у которой развиваются романтические отношения с новым учеником. Также в ленте показывают ее натянутые отношения с мамой, которая еще сама проходит этап взросления.

Фильм создавала в основном женская съемочная группа, чтобы гарантировать безопасное пространство для кино о девушках и для девушек. Лента получила награду на кинофестивале Sundance 2024.

"Девушки есть девушки": смотрите трейлер онлайн

"Мэтт и Мара"

Режиссер: Казик Радванский

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 6.7

Фильм рассказывает о молодом профессоре Маре. Ее комфортная жизнь с мужем и маленькой дочкой внезапно меняется. Все потому, что в жизнь Мары внезапно возвращается Мэтт – человек из ее прошлого.

Критики отмечают особую химию между актерами, сыгравших главных персонажей. В фильме попытались показать разницу между уютным браком и романтикой и флиртом. Лента держит зрителей в напряжении до последнего.

"Мэтт и Мара": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы – одни из самых новых в этом году. Рекомендуем их для просмотра тем, кто пристально следит за всеми свежими новинками киноиндустрии.