Кіно 24 розповість про найновіші фільми 2024 року. Про них варто дізнатися, якщо ви переглянули вже всі новинки.

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"Дівчата є дівчата"

Режисер: Шучі Талаті

Жанр: драма, романтика

Рейтинг IMDb: 7.3

Індійсько-французька драма розкриває тему дорослішання та повноліття. Події фільму розгортаються у школі-інтернаті у передгір'ї Гімалаїв. Він розповідає про 16-річну дівчину-підлітка Міру, у якої розвиваються романтичні стосунки з новим учнем. Також у стрічці показують її натягнуті стосунки з мамою, яка ще сама проходить етап дорослішання.

Фільм створювала здебільшого жіноча знімальна група, щоб гарантувати безпечний простір для кіно про дівчат та для дівчат. Стрічка отримала нагороду на кінофестивалі Sundance 2024.

"Дівчата є дівчата": дивіться трейлер онлайн

"Метт і Мара"

Режисер: Казік Радванський

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 6.7

Фільм розповідає про молоду професорку Мару. Її комфортне життя з чоловіком та маленькою донькою раптово змінюється. Все тому, що в життя Мари раптово повертається Метт – особа з її минулого.

Критики відзначають особливу хімію між акторами, що зіграли головних персонажів. У фільмі спробували показати різницю між затишним шлюбом та романтикою й фліртом. Стрічка тримає глядачів у напрузі до останнього.

"Метт і Мара": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми – одні з найновіших цього року. Рекомендуємо їх для перегляду тим, хто пильно слідкує за всіма свіжими новинками кіноіндустрії.