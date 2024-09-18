Кіно 24 розповість про фільми, які мали б стати масштабними хітами. Але в історію вони увійшли тільки через повний провал.

Цікаво 22 фільми, які заборонені для перегляду в Україні

"Ґодзілла"

"Розмір має значення" – саме з таким гаслом рекламували фільм, що мав стати абсолютним хітом у 1998 році і розповісти про всесвітньо відомого японського монстра. Та критики рознесли проєкт, а глядачі теж були не в захваті від стрічки.

"Ґодзілла": дивіться трейлер онлайн

"Ковбої проти прибульців"

Вестерн про мандрівника, якого зіграв Деніел Крейг у розпал своєї популярності, показав погані результати. Не виправдав очікувань ні Гаррісон Форд, ні режисер Джон Фавро, який зняв масштабні фільми про Залізну людину. Навіть шалені маркетингові просування та ажіотаж не допомогли стрічці пройти поміченою у містах світу.

"Ковбої проти прибульців": дивіться трейлер онлайн

"Темна вежа"

"Темна вежа" – це один з найкращих творів за кар'єру Стівена Кінга. Серія книг могла б бути чудовою основою для екранізації. Зрештою режисер Ніколай Арсель спробував адаптувати роман Кінга та водночас створити продовження. Через це роздвоєння фільм не задовольнив нікого й став одним з найбільших провалів століття.

"Темна вежа": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми не виправдали очікувань та погано показали себе в кінотеатрах. Але ви можете переглянути ці стрічки, щоб скласти своє враження.