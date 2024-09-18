Кино 24 расскажет о фильмах, которые должны были бы стать масштабными хитами. Но в историю они вошли только из-за полного провала.

Интересно 22 фильма, которые запрещены для просмотра в Украине

"Годзилла"

"Размер имеет значение" – именно с таким лозунгом рекламировали фильм, который должен был стать абсолютным хитом в 1998 году и рассказать о всемирно известном японском монстре. Но критики разнесли проект, а зрители тоже были не в восторге от ленты.

"Годзилла": смотрите трейлер онлайн

"Ковбои против пришельцев"

Вестерн о путешественнике, которого сыграл Дэниел Крейг в разгар своей популярности, показал плохие результаты. Не оправдал ожиданий ни Гаррисон Форд, ни режиссер Джон Фавро, снявший масштабные фильмы о Железном человеке. Даже безумные маркетинговые продвижения и ажиотаж не помогли ленте пройти замеченной в городах мира.

"Ковбои против пришельцев": смотрите трейлер онлайн

"Темная башня"

"Темная башня" – это одно из лучших произведений за карьеру Стивена Кинга. Серия книг могла бы быть отличной основой для экранизации. В конце концов режиссер Николай Арсель попытался адаптировать роман Кинга и одновременно создать продолжение. Из-за этого раздвоения фильм не удовлетворил никого и стал одним из крупнейших провалов века.

"Темная башня": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы не оправдали ожиданий и плохо показали себя в кинотеатрах. Но вы можете посмотреть эти ленты, чтобы составить свое впечатление.