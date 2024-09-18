Кино 24 расскажет о самых новых фильмах 2024 года. О них стоит узнать, если вы пересмотрели уже все новинки.

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"Девушки есть девушки"

Режиссер: Шучи Талати

Жанр: драма, романтика

Рейтинг IMDb: 7.3

Индийско-французская драма раскрывает тему взросления и совершеннолетия. События фильма разворачиваются в школе-интернате в предгорье Гималаев. Он рассказывает о 16-летней девушке-подростке Мире, у которой развиваются романтические отношения с новым учеником. Также в ленте показывают ее натянутые отношения с мамой, которая еще сама проходит этап взросления.

Фильм создавала в основном женская съемочная группа, чтобы гарантировать безопасное пространство для кино о девушках и для девушек. Лента получила награду на кинофестивале Sundance 2024.

"Девушки есть девушки": смотрите трейлер онлайн

"Мэтт и Мара"

Режиссер: Казик Радванский

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 6.7

Фильм рассказывает о молодом профессоре Маре. Ее комфортная жизнь с мужем и маленькой дочкой внезапно меняется. Все потому, что в жизнь Мары внезапно возвращается Мэтт – человек из ее прошлого.

Критики отмечают особую химию между актерами, сыгравших главных персонажей. В фильме попытались показать разницу между уютным браком и романтикой и флиртом. Лента держит зрителей в напряжении до последнего.

"Мэтт и Мара": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы – одни из самых новых в этом году. Рекомендуем их для просмотра тем, кто пристально следит за всеми свежими новинками киноиндустрии.