Какие фильмы посмотреть, когда хочется весеннего настроения

Уже через считанные дни зима уйдет на отдых, а весна займет ее место. Пожалуй, нет человека, которому бы не хотелось поймать первые весенние солнечные лучи или наблюдать, как природа пробуждается от долгого сна.

Чтобы немножко ускорить этот процесс, 24 Канал рекомендует к просмотру несколько фильмов, где можно увидеть роскошные сады или невероятные пейзажи, чтобы вдохновиться на весеннее настроение.

"Таинственный сад", 2020

Рейтинг IMDb: 5,6

Это история о девочке Мэри, которая после потери родителей переезжает в мрачное поместье дяди. Там она находит заброшенный сад, что становится символом возрождения – не только природы, но и людей.

Запущенный сад постепенно оживает, как и герои, которые учатся снова чувствовать радость, дружбу и тепло.

"Таинственный сад": смотрите онлайн трейлер фильма

"Весна, лето, осень, зима... и снова весна", 2003

Рейтинг IMDb: 8,0

Это корейская драма Ким Ки Дука о жизни буддийского монаха и его ученика. История разделена на времена года – каждое из них символизирует определенный этап жизни.

Весна здесь – это начало, чистота и детство. Но главная идея фильма – цикличность: после зимы всегда приходит весна.

"Весна, лето, осень, зима... и снова весна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мисс Поттер", 2006

Рейтинг IMDb: 7,0

Биографическая история о писательнице Беатрис Поттер, авторе сказок о Питере Кролике. Фильм наполнен зелеными пейзажами английской провинции, атмосферой творчества и зарождением любви.

Это кино о новом этапе жизни, смелость женщины пойти против общественных ожиданий и найти себя в творчестве.

"Мисс Поттер": смотрите онлайн трейлер фильма

"До встречи с тобой", 2016

Рейтинг IMDb: 7,4

Романтическая драма о Луизе – жизнерадостной девушке, которая устраивается сиделкой к парализованному мужчине. Их отношения меняют обоих.

Хотя фильм имеет драматические моменты, в нем много света и идеи внутреннего "пробуждения". Луиза будто приносит весну в жизнь человека, который давно живет в эмоциональной зиме.

"До встречи с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма

