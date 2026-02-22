Щоб трошки пришвидшити цей процес, 24 Канал рекомендує до перегляду декілька фільмів, де можна побачити розкішні сади чи неймовірні пейзажі, щоб надихнутись на весняний настрій.
"Таємничий сад", 2020
Рейтинг IMDb: 5,6
Це історія про дівчинку Мері, яка після втрати батьків переїжджає до похмурого маєтку дядька. Там вона знаходить занедбаний сад, що стає символом відродження – не лише природи, а й людей.
Запущений сад поступово оживає, як і герої, які вчаться знову відчувати радість, дружбу й тепло.
"Таємничий сад": дивіться онлайн трейлер фільму
"Весна, літо, осінь, зима… і знову весна", 2003
Рейтинг IMDb: 8,0
Це корейська драма Кім Кі Дука про життя буддійського монаха та його учня. Історія поділена на пори року – кожна з них символізує певний етап життя.
Весна тут – це початок, чистота й дитинство. Але головна ідея фільму – циклічність: після зими завжди приходить весна.
"Весна, літо, осінь, зима… і знову весна": дивіться онлайн трейлер фільму
"Міс Поттер", 2006
Рейтинг IMDb: 7,0
Біографічна історія про письменницю Беатріс Поттер, авторку казок про Пітера Кролика. Фільм наповнений зеленими пейзажами англійської провінції, атмосферою творчості й зародженням кохання.
Це кіно про новий етап життя, сміливість жінки піти проти суспільних очікувань і знайти себе в творчості.
"Міс Поттер": дивіться онлайн трейлер фільму
"До зустрічі з тобою", 2016
Рейтинг IMDb: 7,4
Романтична драма про Луїзу – життєрадісну дівчину, яка влаштовується доглядальницею до паралізованого чоловіка. Їхні стосунки змінюють обох.
Хоча фільм має драматичні моменти, у ньому багато світла й ідеї внутрішнього "пробудження". Луїза ніби приносить весну у життя людини, яка давно живе в емоційній зимі.
"До зустрічі з тобою": дивіться онлайн трейлер фільму
Які фільми можна подивитись з хлопцем?
- "Щастя для початківців". Це екранізація однойменного роману Кетрін Сентер. У фільмі розповідається про розлучену вчительку Гелен, яка записується на курс виживання для початківців. Там вона зустрічає друга свого брата Джейка. Завдяки цій подорожі героїня отримує шанс розібратися у собі.
- "За бортом". Кейт Салліван сама виховує трьох доньок. Вона багато працює і проходить курси медсестри, щоб забезпечити сім'ю. Одного разу жінка отримує роботу на розкішній яхті багатія Леонардо Монтенегро. Після суперечки Леонардо відмовляється платити Кейт і звільняє її. Якось уночі багатій випадково падає за борт і втрачає пам'ять. Салліван користується ситуацією і представляється його дружиною.