Щоб трошки пришвидшити цей процес, 24 Канал рекомендує до перегляду декілька фільмів, де можна побачити розкішні сади чи неймовірні пейзажі, щоб надихнутись на весняний настрій.

"Таємничий сад", 2020

Рейтинг IMDb: 5,6

Це історія про дівчинку Мері, яка після втрати батьків переїжджає до похмурого маєтку дядька. Там вона знаходить занедбаний сад, що стає символом відродження – не лише природи, а й людей.

Запущений сад поступово оживає, як і герої, які вчаться знову відчувати радість, дружбу й тепло.

"Таємничий сад": дивіться онлайн трейлер фільму

"Весна, літо, осінь, зима… і знову весна", 2003

Рейтинг IMDb: 8,0

Це корейська драма Кім Кі Дука про життя буддійського монаха та його учня. Історія поділена на пори року – кожна з них символізує певний етап життя.

Весна тут – це початок, чистота й дитинство. Але головна ідея фільму – циклічність: після зими завжди приходить весна.

"Весна, літо, осінь, зима… і знову весна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Міс Поттер", 2006

Рейтинг IMDb: 7,0

Біографічна історія про письменницю Беатріс Поттер, авторку казок про Пітера Кролика. Фільм наповнений зеленими пейзажами англійської провінції, атмосферою творчості й зародженням кохання.

Це кіно про новий етап життя, сміливість жінки піти проти суспільних очікувань і знайти себе в творчості.

"Міс Поттер": дивіться онлайн трейлер фільму

"До зустрічі з тобою", 2016

Рейтинг IMDb: 7,4

Романтична драма про Луїзу – життєрадісну дівчину, яка влаштовується доглядальницею до паралізованого чоловіка. Їхні стосунки змінюють обох.

Хоча фільм має драматичні моменти, у ньому багато світла й ідеї внутрішнього "пробудження". Луїза ніби приносить весну у життя людини, яка давно живе в емоційній зимі.

"До зустрічі з тобою": дивіться онлайн трейлер фільму

