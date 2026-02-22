Чтобы немножко ускорить этот процесс, 24 Канал рекомендует к просмотру несколько фильмов, где можно увидеть роскошные сады или невероятные пейзажи, чтобы вдохновиться на весеннее настроение.

"Таинственный сад", 2020

Рейтинг IMDb: 5,6

Это история о девочке Мэри, которая после потери родителей переезжает в мрачное поместье дяди. Там она находит заброшенный сад, что становится символом возрождения – не только природы, но и людей.

Запущенный сад постепенно оживает, как и герои, которые учатся снова чувствовать радость, дружбу и тепло.

"Таинственный сад": смотрите онлайн трейлер фильма

"Весна, лето, осень, зима... и снова весна", 2003

Рейтинг IMDb: 8,0

Это корейская драма Ким Ки Дука о жизни буддийского монаха и его ученика. История разделена на времена года – каждое из них символизирует определенный этап жизни.

Весна здесь – это начало, чистота и детство. Но главная идея фильма – цикличность: после зимы всегда приходит весна.

"Весна, лето, осень, зима... и снова весна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мисс Поттер", 2006

Рейтинг IMDb: 7,0

Биографическая история о писательнице Беатрис Поттер, авторе сказок о Питере Кролике. Фильм наполнен зелеными пейзажами английской провинции, атмосферой творчества и зарождением любви.

Это кино о новом этапе жизни, смелость женщины пойти против общественных ожиданий и найти себя в творчестве.

"Мисс Поттер": смотрите онлайн трейлер фильма

"До встречи с тобой", 2016

Рейтинг IMDb: 7,4

Романтическая драма о Луизе – жизнерадостной девушке, которая устраивается сиделкой к парализованному мужчине. Их отношения меняют обоих.

Хотя фильм имеет драматические моменты, в нем много света и идеи внутреннего "пробуждения". Луиза будто приносит весну в жизнь человека, который давно живет в эмоциональной зиме.

"До встречи с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма

