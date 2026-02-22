Чтобы немножко ускорить этот процесс, 24 Канал рекомендует к просмотру несколько фильмов, где можно увидеть роскошные сады или невероятные пейзажи, чтобы вдохновиться на весеннее настроение.
"Таинственный сад", 2020
Рейтинг IMDb: 5,6
Это история о девочке Мэри, которая после потери родителей переезжает в мрачное поместье дяди. Там она находит заброшенный сад, что становится символом возрождения – не только природы, но и людей.
Запущенный сад постепенно оживает, как и герои, которые учатся снова чувствовать радость, дружбу и тепло.
"Таинственный сад": смотрите онлайн трейлер фильма
"Весна, лето, осень, зима... и снова весна", 2003
Рейтинг IMDb: 8,0
Это корейская драма Ким Ки Дука о жизни буддийского монаха и его ученика. История разделена на времена года – каждое из них символизирует определенный этап жизни.
Весна здесь – это начало, чистота и детство. Но главная идея фильма – цикличность: после зимы всегда приходит весна.
"Весна, лето, осень, зима... и снова весна": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мисс Поттер", 2006
Рейтинг IMDb: 7,0
Биографическая история о писательнице Беатрис Поттер, авторе сказок о Питере Кролике. Фильм наполнен зелеными пейзажами английской провинции, атмосферой творчества и зарождением любви.
Это кино о новом этапе жизни, смелость женщины пойти против общественных ожиданий и найти себя в творчестве.
"Мисс Поттер": смотрите онлайн трейлер фильма
"До встречи с тобой", 2016
Рейтинг IMDb: 7,4
Романтическая драма о Луизе – жизнерадостной девушке, которая устраивается сиделкой к парализованному мужчине. Их отношения меняют обоих.
Хотя фильм имеет драматические моменты, в нем много света и идеи внутреннего "пробуждения". Луиза будто приносит весну в жизнь человека, который давно живет в эмоциональной зиме.
"До встречи с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие фильмы можно посмотреть с парнем?
- "Счастье для начинающих". Это экранизация одноименного романа Кэтрин Сентер. В фильме рассказывается о разведенной учительнице Хелен, которая записывается на курс выживания для начинающих. Там она встречает друга своего брата Джейка. Благодаря этому путешествию героиня получает шанс разобраться в себе.
- "За бортом". Кейт Салливан сама воспитывает трех дочерей. Она много работает и проходит курсы медсестры, чтобы обеспечить семью. Однажды женщина получает работу на роскошной яхте богача Леонардо Монтенегро. После спора Леонардо отказывается платить Кейт и увольняет ее. Как-то ночью богач случайно падает за борт и теряет память. Салливан пользуется ситуацией и представляется его женой.