Это киноистории, которые лучше всего сочетают юмор, динамичный сюжет и ярких героев, способных поднять настроение в любой момент. От захватывающих трюков каскадеров до очаровательных CGI-героев – эти приключенческие комедии гарантируют настоящий восторг от того, что происходит на экране.

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"Каскадер" (The Fall Guy, 2024)

Режиссер Дэвид Литч в прошлом сам был каскадером, поэтому кому, как не ему, было снять фильм об этой рискованной профессии. Сюжет переносит зрителей в закулисье кинопроизводства. Главный герой, Колт Сиверс (Райан Гослинг) – профессиональный каскадер, который занимается выполнением опасных трюков, вынужденно становится детективом. Ему необходимо отыскать пропавшего актера, чьим дублером является Колт. Ведь если звезда не найдется, то Колт не только потеряет работу, но и не будет иметь шанса заново завоевать сердце режиссера этого фильма, которую играет Эмили Блант.

"Каскадер": смотрите онлайн трейлер фильма

В ленте использовано множество реальных трюков, выполненных профессиональными каскадерами. Например, впечатляющая сцена, где герой с высоты прыгает с вертолета, снималась без использования зеленого экрана.

Сочетая сочетающие адреналин, романтику и юмор, "Каскадер" открывает зрителям новый взгляд на кинематограф, напоминая о героях за кадром.

"Подземелья и драконы: Честь воров" (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, 2023)

Экранизация культовой настольной игры "Подземелья и драконы" превратилась в увлекательную комедию, полную фэнтезийного духа, которую интересно смотреть как поклонникам игры, так и тем, кто не играл в нее ни разу.

Сюжет рассказывает о группе мошенников, которые отправляются в опасное путешествие, чтобы найти похищенную реликвию. Главные роли исполнили Крис Пайн, Мишель Родригес и Хью Грант, который сыграл харизматичного злодея и самостоятельно придумал несколько шуток, вошедших в финальный монтаж.

В фильме удачно сочетаются реальные съемки и CGI, благодаря чему монстры выглядят реалистично и сказочно одновременно.

"Подземелья и драконы: Честь воров": смотрите онлайн трейлер фильма

"Арґайл" (Argylle, 2024)

События этого комедийного шпионского приключенческого боевика разворачиваются в той же вымышленной – но ну очень похожей на нашу! – киновселенной, что и события фильмов серии Kingsman. И снял все эти фильмы один режиссер – Мэттью Вон. Сюжет крутится вокруг автора романтических шпионских романов Элли Конвей (Брайс Даллас Ховард), которая и не думала ни о каких приключениях, и вдруг оказалась в центре таких же опасных шпионских интриг как те, о которых писала в своих книгах.

В фильме также сыграли Генри Кавилл, Сэм Роквел, Брайан Крэнстон. А еще здесь есть камео Дуа Липы и невероятно милый CGI-котик, которого главная героиня повсюду таскает за собой в специальном рюкзачке.

"Арґайл": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кодовое имя "Красный"" (Red One, 2024)

Рождественское приключение с Дуэйном "Скалой" Джонсоном и Крисом Эвансом переносит нас в мир, где реальность пересекается со сказочными элементами. Сюжет разворачивается вокруг секретной операции по спасению Санта Клауса, которого неизвестные похитили как раз перед Рождеством.

В ленте с мощным бюджетом в 250 миллионов долларов использованы инновационные CGI-технологии для создания сказочных существ и спецэффектов. Например, олени Санты были полностью нарисованы, но взаимодействовали с актерами, будто настоящие.

"Кодовое имя "Красный"": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кодовое имя "Красный"" – это микс семейного фильма, экшена и юмора, что создает идеальную атмосферу для праздничного настроения. А еще этот фильм может стать первым в потенциальной франшизе, которая будет переосмысливать мифологию праздника.

"Приключения Паддингтона в Перу" (Paddington in Peru, 2024)

Пушистый мишка, любимец детей и взрослых, возвращается на экраны кинотеатров с новой историей. На этот раз Паддингтон отправляется в Перу, чтобы найти свою тетю Люси, которая неожиданно исчезла из дома для пожилых медведей. Но ее поиски впоследствии превращаются в еще более увлекательный квест – отыскать легендарный город сокровищ Эльдорадо. И на этом пути на Паддингтона и его верных друзей, семью Браунов, ждет немало ярких приключений.

К своим ролям в новых "Приключениях Паддингтона" вернутся любимые актеры: семейство Браунов в составе Хью Бонневиль ("Аббатство Даунтон"), Мадлен Харрис и Самуэль Джослин. Правда, миссис Браун теперь вместо Салли Хокинс будет играть Эмили Мортимер ("Мэри Поппинс возвращается"). И еще к касте присоединились две настоящие суперзвезды: обладательница Оскара Оливия Колман, которая сыграла монахиню, которая руководит домом для пожилых медведей, и Антонио Бандерас в роли капитана катера, что повезет Браунов и Паддингтона в глубины амазонских джунглей.

"Приключения Паддингтона в Перу": смотрите онлайн трейлер фильма

Для создания CGI-персонажа Паддингтона использованы усовершенствованные технологии захвата движения, благодаря которым анимация выглядит еще реалистичнее. А съемки среди прочего проходили в настоящих джунглях, чтобы максимально передать атмосферу приключений. И отправиться на поиски этих приключений вместе с Паддингтоном можно будет в кинотеатрах Украины уже 16 января 2025 года.