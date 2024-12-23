Це кіноісторії, які якнайкраще поєднують гумор, динамічний сюжет і яскравих героїв, здатних підняти настрій у будь-який момент. Від захопливих трюків каскадерів до чарівних CGI-героїв – ці пригодницькі комедії гарантують справжній захват від того, що відбувається на екрані.

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"Каскадер" (The Fall Guy, 2024)

Режисер Девід Літч у минулому сам був каскадером, тож кому, як не йому, було зняти фільм про цю ризиковану професію. Сюжет переносить глядачів у залаштунки кіновиробництва. Головний герой, Колт Сіверс (Райан Гослінг) – професійний каскадер, який займається виконанням найнебезпечніших трюків, вимушено стає детективом. Йому необхідно відшукати зниклого актора, чиїм дублером є Колт. Адже якщо зірка не знайдеться, то Колт не лише втратить роботу, але й не матиме шансу наново завоювати серце режисерки цього фільму, котру грає Емілі Блант.

"Каскадер": дивіться онлайн трейлер фільму

У стрічці використано безліч реальних трюків, виконаних професійними каскадерами. Наприклад, вражаюча сцена, де герой з висоти стрибає з гелікоптера, знімалася без використання зеленого екрана.

Поєднуючи поєднують адреналін, романтику і гумор, "Каскадер" відкриває глядачам новий погляд на кінематограф, нагадуючи про героїв за кадром.

"Підземелля і дракони: Честь злодіїв" (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, 2023)

Екранізація культової настільної гри "Підземелля і дракони" перетворилася на захопливу комедію, сповнену фентезійного духу, яку цікаво дивитися як шанувальникам гри, так і тим, хто не грав у неї жодного разу.

Сюжет розповідає про групу шахраїв, які вирушають у небезпечну подорож, щоб знайти викрадену реліквію. Головні ролі виконали Кріс Пайн, Мішель Родрігес та Г'ю Ґрант, який зіграв харизматичного лиходія та самостійно придумав декілька жартів, що увійшли до фінального монтажу.

У фільмі вдало поєднані реальні знімання та CGI, завдяки чому монстри виглядають реалістично і казково водночас.

"Підземелля і дракони: Честь злодіїв": дивіться онлайн трейлер фільму

"Арґайл" (Argylle, 2024)

Події цього комедійного шпигунського пригодницького бойовика розгортаються у тому самому вигаданому – але ну дуже схожому на наш! – кіновсесвіті, що й події фільмів серії Kingsman. Та й зняв усі ці фільми один режисер – Меттью Вон. Сюжет крутиться довкола авторки романтичних шпигунських романів Еллі Конвей (Брайс Даллас Ховард), котра й не думала ані про які пригоди, та раптом опинилася у центрі таких само небезпечних шпигунських інтриг як ті, про які писала у своїх книжках.

У фільмі також зіграли Генрі Кавілл, Сем Роквел, Браян Кренстон. А ще тут є камео Дуа Ліпи та неймовірно милий CGI-котик, якого головна героїня всюди тягає за собою в спеціальному рюкзачку.

"Арґайл": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кодове ім'я "Червоний"" (Red One, 2024)

Різдвяна пригода з Дуейном "Скелею" Джонсоном та Крісом Евансом переносить нас у світ, де реальність перетинається з казковими елементами. Сюжет розгортається навколо секретної операції з порятунку Санта Клауса, котрого невідомі викрали якраз перед Різдвом.

У стрічці з потужним бюджетом у 250 мільйонів доларів використано інноваційні CGI-технології для створення казкових істот і спецефектів. Наприклад, олені Санти були повністю намальовані, але взаємодіяли з акторами, ніби справжні.

"Кодове ім'я "Червоний"": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кодове ім'я "Червоний"" – це мікс сімейного фільму, екшену і гумору, що створює ідеальну атмосферу для святкового настрою. А ще цей фільм може стати першим у потенційній франшизі, котра переосмислюватиме міфологію свята.

"Пригоди Паддінгтона в Перу" (Paddington in Peru, 2024)

Пухнастий ведмедик, улюбленець дітей і дорослих, повертається на екрани кінотеатрів із новою історією. Цього разу Паддінгтон вирушає до Перу, щоб знайти свою тітку Люсі, яка несподівано зникла з будинку для літніх ведмедів. Але її пошуки згодом перетворюються на ще більш захопливий квест – відшукати легендарне місто скарбів Ельдорадо. І на цьому шляху на Паддінгтона та його вірних друзів, родину Браунів, чекає чимало яскравих пригод.

До своїх ролей у нових "Пригодах Паддінгтона" повернуться улюблені актори: сімейство Браунів у складі Г’ю Бонневіль ("Аббатство Даунтон"), Мадлен Гарріс і Самуель Джослін. Щоправда, місис Браун тепер замість Саллі Гокінс гратиме Емілі Мортімер ("Мері Поппінс повертається"). І ще до касти долучилися дві справжні суперзірки: володарка Оскару Олівія Колман, яка зіграла черницю, котра керує будинком для літніх ведмедів, та Антоніо Бандерас у ролі капітана катера, що повезе Браунів і Паддінгтона у глибини амазонських джунглів.

"Пригоди Паддінгтона в Перу": дивіться онлайн трейлер фільму

Для створення CGI-персонажа Паддінгтона використано вдосконалені технології захоплення руху, завдяки яким анімація виглядає ще реалістичніше. А зйомки серед іншого проходили у справжніх джунглях, щоб максимально передати атмосферу пригод. І відправитися на пошуки цих пригод разом із Паддінгтоном можна буде в кінотеатрах України вже 16 січня 2025 року.