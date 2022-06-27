В подборке 24 канала – новые ленты 2022 и 2023 годов, а также те, которые уже вышли онлайн. Среди них: "Операция "Фортуна": Искусство победы", "Гнев человеческий", "Форсаж 10", "Неудержимые 4", "Мег 2: Окоп", "Форсаж: Гоббс и Шоу". Хорошего просмотра, и напомним: зрелищные боевики с участием Джейсона Стейтема действительно любят просматривать миллионы.

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Фильмы с Джейсоном Стейтемом

Заметим, Джейсон Стейтем приобрел популярность в широкой аудитории и успел прочно встать в один ряд с легендарными актерами боевиков 20-го века, как Жан-Клод Ван Дамм, Сильвестр Сталлоне или Арнольд Шварценеггер.

Ленты, которые вы можете просмотреть онлайн

"Форсаж: Гоббс и Шоу"

Вернемся в 2019 и вспомним, как Стейтем сыграл Деккарда Шоу в настоящем экшне "Форсаж: Гоббс и Шоу". По сюжету сестра Шоу украла у Брикстона (Идриса Эльбы) вирус, который может уничтожить половину человечества. Преступник подметил это и отправился на поиски важной потери. Чтобы преодолеть врага и спасти планету от уничтожения, семействам Шоу и Гоббс объединились и работают вместе. Для выполнения миссии, вновь созданная команда владеет самыми быстрыми автомобилями, самым мощным оружием, а также помощью матерей главных героев.

Если вы еще не видели эту картину – рекомендуем. В картине вы почувствуете все моменты, которых ждут настоящие ценители боевиков, а именно – погоня, взрывы, стрельба. Несмотря на все, режиссеры не забыли еще одну важную составляющую – шутки. Хорошего просмотра!

"Форсаж: Гоббс и Шоу": смотрите трейлер на украинском языке

"Гнев человеческий"

Зрители долго ждали загадочного экшен-триллера режиссера "Джентльменов" Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом в главной роли - "Гнев человеческий". Наконец, премьера состоялась в 2021 году.

Любопытно. Впервые за 15 лет Гай Ричи написал главную роль именно Джейсону Стейтему.

По сюжету фильма, Джейсон Стейтем играет загадочного Хилла – носителя британского акцента и стильного костюма, человек, который, на первый взгляд, не нуждается в стабильной работе со страховкой. Тем не менее Хилл устраивается в инкассаторскую контору, которая перевозит миллионы по улицам Лос-Анджелеса и недавно пострадала от дерзких и тщательно спланированных нападений. Именно эти налеты интересуют Хилла, который готов любой ценой разгадать этот пазл и найти виновных.

"Гнев человеческий": смотрите трейлер на украинском

Будущие фильмы с Джейсоном Стейтемом, которые выйдут в 2022 и 2023 годах

"Операция "Фортуна": Искусство победы"

Главную роль в громком фильме Гая Ричи также сыграет Джейсон Стейтем. Он появится в образе брутального супершпиона Орсона Форчуна, миссией которого является остановить продажу новой смертоносной технологии. Ею владеет миллиардер Грег Симмонс, роль которого сыграл Гью Грант.

В увлекательном трейлере видим, как Форчун объединяется с самым успешным в мире агентами и голливудской кинозвездой Дэнни Франческо, мир которой совсем далек от шпионских операций.

Важно. На днях стало известно о том, что Гай Ричи превысит некоторые сцены в фильме ради украинцев. Напомним, главными антагонистами в картине были персонажи – украинцы по национальности. Творческая команда во времена российско-украинской войны считает такую сюжетную параллель неуместной, поэтому сцены с украинскими "плохими ребятами" планируют переснять.

"Операция "Фортуна": Искусство победы": смотрите трейлер

"Неудержимые 4"

Будущий американский боевик с Джейсоном Стейтемом снял режиссер Скотт Во по сценарию Спенсера Коэна, Макса Адамса и Джона Джозефа Коннолли. Это 4-я лента во франшизе "Неудержимые". Стейтем сыграл одну из главных ролей вместе с Сильвестром Сталлоном.

В картине есть все для настоящего поклонника экшна – безумные погони, оживленные перестрелки, большое количество спецэффектов и трюков известных и узнаваемых актеров.

Премьера фильма намечена на 2022 год компанией Lionsgate.

"Неудержимые 4": смотрите трейлер

"Форсаж 10"

Главную роль в этом фильме сыграет Вин Дизель. Джейсон Стейтем вернется к роли Декарда Шоу.

"Форсаж 10" является частью франшизы, в которой говорится о Доминике Торетто и его товарищах. Он Дизель ранее комментировал, что на этом фильме "завершится основная мифология цикла". Но это не будет последняя часть франшизы, в "Форсаже 11" история Доминика Торетто логически продолжится.

Премьера фильма "Форсаж 10" запланирована на 19 мая 2023 года.

"Форсаж 10": смотрите трейлер

"Мег 2: Окоп"

"Мег 2: Окоп" – это продолжение научно-фантастического боевика режиссера Бена Уитли, основанного на книге Стива Алтена "Окоп" 1999 года. Во второй части поднялся Джейсон Стейтем.

Сюжетные подробности и дата премьеры нам пока неизвестны.

"Мег 2: Окоп": смотрите трейлер