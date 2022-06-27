У добірці 24 каналу – нові стрічки 2022 і 2023 років, а також ті, які вже вийшли онлайн. Серед них: "Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги", "Гнів людський", "Форсаж 10", "Нестримні 4", "Мег 2: Окоп", "Форсаж: Гоббс та Шоу". Гарного перегляду, і нагадаємо: видовищні бойовики за участю Джейсона Стейтема направду люблять переглядати мільйони.

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Фільми з Джейсоном Стейтемом

Зауважимо, Джейсон Стейтем здобув популярність у широкої авдиторії та встиг міцно встати в один ряд з легендарними акторами бойовиків 20-го століття, як Жан-Клод Ван Дамм, Сильвестр Сталлоне чи Арнольд Шварценеґґер.

Стрічки, які ви можете переглянути онлайн

"Форсаж: Гоббс та Шоу"

Повернімося у 2019 рік і згадаємо, як Стейтем зіграв Деккарда Шоу у справжньому екшні "Форсаж: Гоббс та Шоу". За сюжетом, сестра Шоу вкрала у Брікстона (Ідріса Ельби) вірус, який може знищити половину людства. Злочинець помітив це і вирушив на пошуки важливої втрати. Аби подолати ворога і врятувати планету від знищення, сімействам Шоу і Гоббс об’єдналися і працюють разом. Для виконання місії, новостворена команда володіє найшвидшими автомобілями, наймогутнішою зброєю, а також допомогою матерів головних героїв.

Якщо ви ще не бачили цю стрічку – рекомендуємо. У картині ви відчуєте усі моменти, на які чекають справжні поціновувачі бойовиків, а саме – гонитва, вибухи, стрілянина. Попри все, режисери не забули про ще одну важливу складову – жарти. Гарного перегляду!

"Форсаж: Гоббс та Шоу": дивіться трейлер українською мовою

"Гнів людський"

Глядачі довго чекали на загадковий екшен-трилер режисера "Джентльменів" Гая Річі з Джейсоном Стейтемом в головній ролі – "Гнів людський". Зрештою, прем’єра відбулася у 2021 році.

Цікаво. Вперше за 15 років Гай Річі написав головну роль саме для Джейсона Стейтема.

За сюжетом фільму, Джейсон Стейтем грає загадкового Хілла – носія британського акценту і стильного костюма, людина, яка, на перший погляд, не потребує стабільної роботи зі страховкою. Проте, Хілл влаштовується в інкасаторську контору, яка перевозить мільйони вулицями Лос-Анджелеса та нещодавно постраждала від зухвалих і ретельно спланованих нападів. Саме ці нальоти цікавлять Хілла, який готовий за всяку ціну розгадати цей пазл та знайти винних.

"Гнів людський": дивіться трейлер українською

Майбутні фільми з Джейсоном Стейтемом, які вийдуть у 2022 і 2023 роках

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги"

Головну роль у гучному фільмі Гая Річі також зіграє Джейсон Стейтем. Він з'явиться в образі брутального супершпигуна Орсона Форчуна, місією якого є зупинити продаж нової смертоносної технології. Нею володіє мільярдер Ґреґ Сіммонс, роль якого зіграв Г'ю Ґрант.

У захопливому трейлері бачимо як Форчун об'єднується з найуспішнішим у світі агентами та голлівудською кінозіркою Денні Франческо, світ якої зовсім далекий від шпигунських операцій.

Важливо. Днями стало відомо про те, що Гай Річі п ерезніме деякі сцени у фільмі заради українців. Нагадаємо, головними антагоністами у стрічці були персонажі – українці за національністю. Творча команда у часи російсько-української війни вважає таку сюжетну паралель недоречною, тому сцени з українськими "поганими хлопцями" планують перезняти.

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги": дивіться трейлер

"Нестримні 4"

Майбутній американський бойовик з Джейсоном Стейтемом зняв режисер Скотт Во за сценарієм Спенсера Коена, Макса Адамса та Джона Джозефа Конноллі. Це 4-а стрічка у франшизі "Нестримні". Стейтем зіграв одну з головних ролей разом із Сильвестром Сталлоне.

У картині є все для справжнього шанувальника екшну – шалені погоні, жваві перестрілки, велика кількість спецефектів та трюків відомих та впізнаваних акторів.

Прем'єра фільму запланована на 2022 рік компанією Lionsgate.

"Нестримні 4": дивіться трейлер

"Форсаж 10"

Головну роль у цьому фільмі зіграє Він Дізель. Джейсон Стейтем повернеться до ролі Декарда Шоу.

"Форсаж 10" є частиною франшизи, у якій йдеться про Домініка Торетто та його товаришів. Він Дізель раніше коментував, що на цьому фільмі "закінчиться основна міфологія циклу". Але це не буде остання частина франшизи, у "Форсажі 11" історія Домініка Торетто логічно продовжиться.

Прем'єра фільму "Форсаж 10" запланована на 19 травня 2023 року.

"Форсаж 10": дивіться трейлер

"Мег 2: Окоп"

"Мег 2: Окоп" – це продовження науково-фантастичного бойовика режисера Бена Вітлі, що ґрунтується на книзі Стіва Алтена "Окоп" 1999 року. У другій частині знявся Джейсон Стейтем.

Сюжетні подробиці та дата прем’єри наразі нам невідомі.

"Мег 2: Окоп": дивіться трейлер