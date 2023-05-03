Что посмотреть на Netflix: 10 самых популярных фильмов и сериалов среди украинцев

"Лютер: Солнце на спаде" и "Загадочное убийство 2" не покидают рейтинговые списки Netflix. Какие еще проекты больше просматривают украинцы на стриминге – читайте дальше.

За период с 24 по 30 апреля В 2023 году в Украине больше всего смотрели романтическую комедию "Маршрут к любви", а самым популярным сериалом стал 2 сезон "Переулка Светлячков".

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Что посмотреть на Netflix – список самых популярных фильмов и сериалов

Фильмы

"Маршрут к любви", 2023 год "Горько, горько", 2023 год "Смерть семи королей", 2023 год "Загадочное убийство 2", 2023 год "Чак и Ларри: Воспалительные молодожены", 2007 год "Лютер: Солнце на спаде", 2023 год "Красное сообщение", 2019 год "Назад в чащу", 2021 год "Загадочное убийство", 2019 год "Без прикрытия", 2023 год

Самые популярные фильмы на Netflix / Netflix

Сериалы

"Переулок Светлячков", 2 сезон; "Ссора", 1 сезон; "Сладкоежка", 2 сезон; "Дипломатка", 1 сезон; "Переулок Светлячков", 1 сезон; "Поймать Кайдаша", 1 сезон; "Сладкоежка", 1 сезон; "Казаки. Абсолютно лживая история", 1 сезон; "Одержимость", 1 сезон; "Уэнздей", 1 сезон.

Самые популярные сериалы на Netflix/Netflix