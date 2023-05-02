Майские премьеры на Netflix на украинском: полный список фильмов и сериалов

2 мая 2023, 14:13
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В этом месяце на Netflix выйдет немало интересного, что можно будет посмотреть майскими вечерами. Сегодня мы расскажем о тех проектах, которые будут иметь украинский дубляж.

От сериалов до фильмов новые релизы предлагают широкий выбор для украинских зрителей. Ознакомьтесь с полным списком произведений, которые будут доступны для просмотра Netflix в этом месяце.

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Майские премьеры на Netflix на украинском – список

Сериалы

  • "Портной" – 2 мая;
  • "Убежище" – 4 мая;
  • "Бриджертоны: История королевы Шарлотты" – 4 мая;
  • "Новенькая" – 10 мая;
  • "Рыцарь в черном" – 12 мая;
  • "Королева Клеопатра" – 12 мая;
  • "Анна-Николь Смит: Вы не знаете меня" – 16 мая;
  • "Целую, Китти" – 18 мая;
  • "Якиторы: Солдаты неудачи" – 18 мая;
  • "Безмолвный" – 19 мая;
  • "Фубар" – 25 мая.

Фильмы

  • "Минувшей ночью в Сохо" – 1 мая;
  • "Охотники за привидениями: С того света" – 2 мая;
  • "Royalteen: Принцесса Маргрете" – 11 мая;
  • "Мать" – 12 мая;
  • "Сплит" – 16 мая;
  • "Свингеры" – 24 мая;
  • "Кровь и золото" – 26 мая;
  • "Свингеры 2" – 31 мая.

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Напомним, 27 апреля на Netflix вышел первый военно-драматический сериал, снятый во время полномасштабного вторжения россиян "Я - Надежда". Кроме него, на платформе можно просмотреть немало украинского контента, а именно такие сериалы и фильмы:

  • "Поймать Кайдаша";
  • "И будут люди";
  • "Слуга народа";
  • "Казаки. Абсолютно лживая история";
  • "Ромео и Джульетта из Черкасс";
  • "Поводырь";
  • "Носорог";
  • "Я работаю на кладбище" и т.д.
Автор: Наталія Гулій