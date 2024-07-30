Сегодня, 30 июля, в мире отмечают Международный день дружбы. По этому случаю редакция Кино 24 подготовила подборку фильмов и сериалов, где показали настоящую дружбу.

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"1+1"

Французский фильм рассказывает о дружбе, которая завязывается между парализованным аристократом Филиппом и его помощником Дриссом с сомнительным прошлым. Эта история, основана на реальных событиях, показывает, как дружба может изменить жизнь двух совершенно разных людей. Филипп и Дрисс находят в себе поддержку и вдохновение, несмотря на все трудности и социальные барьеры.

"1+1": смотрите трейлер онлайн

"Уже скучаю по тебе"

Этот фильм рассказывает о двух лучших подругах – Милли и Джесс, которые со школьного возраста вместе переживают радостные и сложные моменты жизни. Когда Милли диагностируют рак, а Джесс беременеет, их дружба подвергается серьезному испытанию. Фильм демонстрирует, как настоящая дружба может помочь преодолеть все трудности.

"Уже скучаю по тебе": смотрите трейлер онлайн

"Хорошо быть тихоней"

Фильм "Преимущества скромников" основан на одноименном романе и рассказывает о школьнике Чарли, который пытается найти свое место в мире. Он находит друзей Сэма и Патрика, которые помогают ему открыть новые горизонты и найти себя. Эта трогательная история показывает, как дружба может изменить жизнь и помочь преодолеть внутренних демонов.

"Хорошо быть тихоней": смотрите трейлер онлайн

"Друзья"

Эта подборка была бы неполной без этого культового сериала. Он рассказывает о шести друзьях – Рэйчел, Монике, Фиби, Джои, Чендлере и Россе, которые вместе проживают радости и трудности жизни в Нью-Йорке. Сериал стал символом настоящей дружбы и поддержки, демонстрируя, как важно иметь тех, кто всегда готов помочь.

"Друзья": смотрите трейлер онлайн

"Как я встретил вашу маму"

Сериал рассказывает историю Теда Мосби и его друзей – Маршалла, Лили, Робин и Барни. Тед вспоминает свои приключения в поисках настоящей любви, рассказывая об этом своим детям. Через свои истории, зрители видят, как важна поддержка друзей в любой ситуации. Этот сериал полон юмора, эмоций и жизненных уроков о дружбе и любви.

"Как я встретил вашу маму": смотрите трейлер онлайн

"Большая маленькая ложь"

Этот драматический сериал рассказывает о жизни пяти женщин в Монтерее, Калифорния. Их дружбы формируются на фоне интриг, скандалов и тайн. Главные героини – Маделин, Селеста, Джейн, Рената и Бонни – сталкиваются с многочисленными вызовами, но их дружба становится основой, на которой они могут полагаться.

"Большая маленькая ложь": смотрите трейлер онлайн

Каждый из этих фильмов и сериалов дарит нам неповторимые истории о настоящей дружбе, которая способна выдержать любые испытания. Они напоминают нам, насколько важно иметь друзей, которые поддерживают нас и помогают пройти через трудности жизни.