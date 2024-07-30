Сьогодні, 30 липня, у світі відзначають Міжнародний день дружби. З цієї нагоди редакція Кіно 24 підготувала добірку фільмів та серіалів, де показали справжню дружбу.

До слова "Довгу Добу" Алана Бадоєва покажуть під час Олімпійських Ігор-2024 в Парижі

"Недоторканні"

Французький фільм розповідає про дружбу, яка зав'язується між паралізованим аристократом Філіпом та його помічником Дріссом з сумнівним минулим. Ця історія, заснована на реальних подіях, показує, як дружба може змінити життя двох зовсім різних людей. Філіп і Дрісс знаходять у собі підтримку і натхнення, попри всі труднощі і соціальні бар'єри.

"Недоторканні": дивіться трейлер онлайн

"Вже сумую за тобою"

Цей фільм розповідає про двох найкращих подруг – Міллі та Джесс, які зі шкільного віку разом переживають радісні і складні моменти життя. Коли Міллі діагностують рак, а Джесс вагітніє, їхня дружба піддається серйозному випробуванню. Фільм демонструє, як справжня дружба може допомогти подолати всі труднощі.

"Вже сумую за тобою": дивіться трейлер онлайн

"Переваги скромників"

Фільм "Переваги скромників" заснований на однойменному романі і розповідає про школяра Чарлі, який намагається знайти своє місце у світі. Він знаходить друзів Сема і Патріка, які допомагають йому відкрити нові горизонти і знайти себе. Ця зворушлива історія показує, як дружба може змінити життя і допомогти подолати внутрішніх демонів.

"Переваги скромників": дивіться трейлер онлайн

"Друзі"

Ця добірка була б неповною без цього культового серіалу. Він розповідає про шістьох друзів – Рейчел, Моніку, Фібі, Джої, Чендлера і Росса, які разом проживають радощі і труднощі життя у Нью-Йорку. Серіал став символом справжньої дружби і підтримки, демонструючи, як важливо мати тих, хто завжди готовий допомогти.

"Друзі": дивіться трейлер онлайн

"Як я зустрів вашу маму"

Серіал розповідає історію Теда Мосбі і його друзів – Маршалла, Лілі, Робін і Барні. Тед згадує свої пригоди у пошуках справжнього кохання, розповідаючи про це своїм дітям. Через свої історії, глядачі бачать, як важлива підтримка друзів у будь-якій ситуації. Цей серіал сповнений гумору, емоцій та життєвих уроків про дружбу і любов.

"Як я зустрів вашу маму": дивіться трейлер онлайн

"Велика маленька брехня"

Цей драматичний серіал розповідає про життя п'яти жінок у Монтереї, Каліфорнія. Їхні дружби формуються на тлі інтриг, скандалів і таємниць. Головні героїні – Маделін, Селеста, Джейн, Рената і Бонні – зіштовхуються з численними викликами, але їхня дружба стає основою, на якій вони можуть покладатися.

"Велика маленька брехня": дивіться трейлер онлайн

Кожен з цих фільмів та серіалів дарує нам неповторні історії про справжню дружбу, яка здатна витримати будь-які випробування. Вони нагадують нам, наскільки важливо мати друзів, які підтримують нас і допомагають пройти через труднощі життя.