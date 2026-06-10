Фильмы и сериалы о беглецах, от которых не сможете оторваться

Сюжеты, где заключенные готовят план побега и реализовывают его всегда имеют много рисков. А еще больше это приносит волнений зрителям, ведь ощущение интриги всегда дает порцию адреналина.

Если вы заинтересованы в таких сюжетах, то 24 Канал далее в материале расскажет, на какие фильмы и сериалы можно обратить внимание.

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"Побег из тюрьмы", 2005 – 2017

Рейтинг IMDb: 8,3

Количество сезонов: 5

Количество серий: 90

Главный герой – Майкл Скофилд, набил все свое тело татуировками, которые образовали план тюрьмы, чтобы спасти родного брата от смертной казни. За решеткой его ждут не только опасности, но и настоящая любовь.

"Побег из тюрьмы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Побег из Шоушенка", 1994

Рейтинг IMDb: 9,3

Фильм снят на основе повести Стивена Кинга "Рита Хейворт из Шоушенка". События разворачиваются в конце 50-х годов прошлого века. Молодого финансиста осуждают за двойное убийство, однако тот не признает вины. Суд отправляет мужчину отбывать наказание в одну из самых известных тюрем – Шоушенк. За решеткой он неоднократно становится жертвой жестокого обращения. Но однажды судьба ему улыбнулась, ведь в неволе он знакомится с Редом.

"Побег из Шоушенка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Побег из Претории", 2020

Рейтинг IMDb: 6,8

Фильм основан на реальных событиях. 1979 год – режим апартеида. Тим Дженкин и Стивен Ли попадают за решетку из-за распространения агитационных брошюр. Их отправляют в центральную тюрьму Претории. Но мужчины убеждены, что ничего плохого в их действиях не было, поэтому они решаются на побег.

"Побег из Претории": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бабочка", 2017

Рейтинг IMDb: 7,2

Анри Шарьера несправедливо приговаривают к пожизненному заключению и отправляют во Французскую Гвиану, где он должен отбывать наказание. Там царят издевательства, голод, предательство и смерть. Но мужчина не сдается – многократно пытается сбежать и планирует побег там, откуда сбежать невозможно.

"Бабочка": смотрите онлайн трейлер фильма

А знали ли вы о российских актерах, которые раньше снимались в украинских фильмах и сериалах, а потом стали предателями?