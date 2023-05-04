Одри Хэпберн сыграла множество незабываемых ролей в кино. Американский институт кино назвал ее одной из величайших актрис 20 века.

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Прежде чем к актрисе пришел безумный успех, она сыграла несколько второстепенных ролей. Торжествовала Одри в ленте "Римские каникулы", в которой сыграла принцессу Анну. Именно за нее она получила Оскара. А роль Холли Голлайтли в комедийной мелодраме "Завтрак в Тиффане" стала одной из культовых.

"Завтрак у Тиффани", 1961 год

Альфонс и неудачник-писатель Пол Варжак (Джордж Пеппард) переезжает в Нью-Йорк, где знакомится со своей соседкой, Голли Голайтли (Одри Хепберн) – отчаянной девушкой, благоговеющей перед ювелирным магазином "Тиффани". Хотя Голли казалась несерьезной, оказывается, что она куда глубже, чем кажется на первый взгляд.

"Завтрак у Тиффани": смотрите трейлер

"Римские каникулы", 1953 год

Принцесса Анна устала от дипломатического тура ее отца и решила уйти от рутины. После прогулки по Риму она заснула прямо на улице, ведь ей дали снотворное еще в покоях. Местный репортер Джо Брэдли (Грегори Пек) нашел ее крепко спящей и, хотя не был рад незнакомой девушке, ведь у него были свои важные дела, он взял ее на себя. Когда Брэдли увидел фото Анны в газете, он понимал, что имеет дело с принцессой.

"Римские каникулы": смотрите трейлер

"Как украсть миллион", 1966 год

Шарля Бонне (Гью Гриффит) известен в высшем мире как коллекционер, но на самом деле он пишет подделки, изображая их оригиналами и продав их за большие деньги. Его дочь Николь (Одри Хепберн) решает похитить компрометирующую статуэтку из музея, чтобы спасти авторитет отца. Она находит поддержку у Саймона Дермота (Питер О'Тул), который иронически является детективом, специализирующимся на выявлении подделок.

"Как украсть миллион": смотреть трейлер онлайн

"Сабрина", 1954 год

Главная героиня Сабрина (Одри Хепберн) влюблена в безумие в легкомысленного сына миллионера Дэвида (Уильям Холден). Чтобы отвлечь дочь от любовной лихорадки, отец отправляет ее в Париж. Там Сабрина превращается в роскошную, изысканную леди. После ее возвращения домой, Дэвид немедленно влюбляется в нее. Но теперь его старший брат Лайнус (Гамфри Богарт) также заинтересован в этой очаровательной красавице.

"Сабрина": смотрите трейлер онлайн

"Забавная мордашка", 1957 год

В этой остроумной сатире о мире моды, основной сюжет связан с романом между продавщицей книжного магазина Джо Стоктон (Одри Хепберн) и модным фотографом из Мэдисон-авеню, Диком Эвери (Фред Астер). Дик замечает милую и молодую Джо и превращает ее в топмодель Парижа. В фильме Хепберн исполняет песни и пляски, создавая идеальную пару с Астером. На заметку, в этом фильме Одри также представила на сцене костюмы от Givenchy.

"Забавная мордашка": смотрите трейлер

"Моя прекрасная леди", 1964 год

Сюжет пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион" нам знаком: профессор лингвистики Генри Гиггинс (Рекс Гаррисон) заключает пари, что сделает из необразованной цветочницы Элизы Дулиттл (Одри Гепберн) настоящую леди. Да и такое, что даже на посольском приеме во дворце не догадаются о ее настоящей.

"Моя прекрасная леди": смотреть онлайн трейлер