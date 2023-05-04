Одрі Хепберн зіграла безліч незабутніх ролей у кіно. Американський інститут кіно назвав її однією з найвидатніших актрис 20 століття.

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Перш ніж до акторки прийшов шалений успіх, вона зіграла кілька другорядних ролей. Тріумфувала Одрі у стрічці "Римські канікули", в якій зіграла принцесу Анну. Саме за неї вона отримала Оскара. А роль Холлі Голлайтлі в комедійній мелодрамі "Сніданок у Тіффані" узагалі стала однією з культових.

"Сніданок у Тіффані", 1961 рік

Альфонс і невдаха-письменник Пол Варжак (Джордж Пеппард) переїжджає до Нью-Йорка, де знайомиться зі своєю сусідкою, Голлі Голайтлі (Одрі Хепберн) – відчайдушною дівчиною, яка благоговіє перед ювелірним магазином "Тіффані". Хоча Голлі здавалася несерйозною, виявляється, що вона куди глибша, ніж здається на перший погляд.

"Сніданок у Тіффані": дивіться трейлер

"Римські канікули", 1953 рік

Принцеса Анна втомилась від дипломатичного туру її батька і вирішила втекти від рутини. Після прогулянки Римом вона заснула прямо на вулиці, адже їй дали снодійне ще в покоях. Місцевий репортер Джо Бредлі (Грегорі Пек) знайшов її міцно сплячою і, хоча не був радий незнайомій дівчині, адже у нього були свої важливі справи, він взяв її на себе. Коли Бредлі побачив фото Анни в газеті, він розумів, що має справу з принцесою.

"Римські канікули": дивіться трейлер

"Як украсти мільйон", 1966 рік

Шарля Бонне (Г'ю Гріффіт) відомий у вищому світі як колекціонер, але насправді він пише підробки, вдаючи їх оригіналами та продавши їх за великі гроші. Його дочка Ніколь (Одрі Хепберн) вирішує викрасти компрометуючу статуетку з музею, щоб врятувати авторитет батька. Вона знаходить підтримку у Саймона Дермота (Пітер О'Тул), який, іронічно, є детективом, який спеціалізується на виявленні підробок.

"Як украсти мільйон": дивитись трейлер онлайн

​"Сабріна", 1954 рік

Головна героїня Сабріна (Одрі Хепберн) закохана до безтями у легковажного сина мільйонера Девіда (Вільям Холден). Щоб відволікти дочку від любовної лихоманки, батько відправляє її до Парижу. Там Сабріна перетворюється в розкішну, вишукану леді. Після її повернення додому, Девід негайно закохується в неї. Але тепер його старший брат Лайнус (Гамфрі Богарт) також зацікавлений у цій чарівній красуні.

"Сабріна": дивіться трейлер онлайн

"Забавна мордочка", 1957 рік

У цій дотепній сатирі про світ моди, основний сюжет пов’язаний з романом між продавчинею книжкового магазину Джо Стоктон (Одрі Хепберн) і модним фотографом з Медісон-авеню, Діком Евері (Фред Астер). Дік помічає милу і молоду Джо і перетворює її в топмодель Парижа. У фільмі Хепберн виконує пісні й танці, створюючи ідеальну пару з Астером. На замітку, у цьому фільмі Одрі також презентувала на сцені костюми від Givenchy.

"Забавна мордочка": дивіться трейлер

"Моя чарівна леді", 1964 рік

Сюжет п'єси Бернарда Шоу "Пігмаліон" нам знайомий: професор лінгвістики Генрі Гіггінс (Рекс Гаррісон) укладає парі, що зробить з неосвіченої квіткарки Елізи Дуліттл (Одрі Гепберн) справжню леді. Та й таку, що навіть на посольському прийомі в палаці не здогадаються про її справжню.

"Моя чарівна леді": дивитись трейлер онлайн