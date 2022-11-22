Скарлетт Йоганссон – 38: 5 интересных фильмов с высокооплачиваемой актрисой Голливуда

Скарлетт Йоганссон – одна из самых оплачиваемых голливудских актрис. Благодарит она это участие в супергеройском боевике "Мстители" от студии Marvel. Однако актриса отличилась не только в супергеройской франшизе. Редакция Кино 24 подготовила подборку из пяти замечательных фильмов с участием актрисы, которая 22 ноября отмечает свои 38 лет.

Трудности перевода, 2003 год

Одним из главных нулевых фильмов стала лента "Трудности перевода", которую заслуженно считают выдающейся для молодого режиссера Софии Копполы. Дуэт пожилого и расслабленного Билла Мюррея и Скарлетт Йоганссон запомнился многим зрителям своей необычностью и гармоничностью.

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Оба как настоящих аутсайдера презирают социальные игры и этикеты, теряются в церемониях и не могут понять, зачем они оказались в Токио в статусе чужестранцев. Они рады встретить родственную душу, с которой можно перекинуться словцом на родном языке.

"Трудности перевода": смотрите трейлер онлайн

Вики Кристина Барселона, 2008 год

Две американки Вики и Кристина приезжают в Барселону, чтобы провести чудесное лето. Они давно дружат и схожи практически во всем, кроме отношения к любви. Вики – скоро собирается замуж, она ценит в отношениях стабильность, спокойствие, доверие друг к другу. Кристина – напротив, для нее любовь – это ураган страсти, который налетит внезапно, перевернет весь мир, а затем так же быстро исчезнет.

Совсем скоро обе героини знакомятся с харизматичным испанцем Хуаном Антонио, после чего все трое погружаются в интересное и увлекательное эмоциональное путешествие.

"Вики Кристина Барселона": смотрите трейлер онлайн

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Престиж, 2006 год

Лондон на рубеже 19 – 20 веков. Два известных фокусника, Роберт Энджер и Альфред Борден, когда-то были приятелями, но после несчастного случая, произошедшего прямо во время выступления, их сотрудничеству пришел конец. Теперь они не просто конкуренты, а враги. Как в любимом мастерстве, так и в личной жизни.

Лучшим трюком того времени стало "перемещение человека", но у каждого фокусника свой способ выполнения одного и того же номера. Борден первый разрабатывает схему эффектного "перемещения", которую не так просто уличить. Теперь Энджер не может спать спокойно. Он посылает к Бордену свою помощницу, поручив ей хитростью выманить секрет. А если этого будет мало – Энджер готов уступить всех ради победы.

"Престиж": смотрите трейлер онлайн

Окажись в моей коже, 2013 год

Действие разворачивается в Шотландии, где однажды появляется существо, пришедшее буквально ниоткуда. Она вселяется в тело обольстительной брюнетки с алой помадой. Эта девушка ежедневно ездит по трассе Эдинбург-Глазго, подбирая случайных попутчиков.

Конечно, пышногрудая красавица с зелеными глазами не может не привлечь внимание автостопников, которые с удовольствием соглашаются на ее предложение подвезти. Однако, подобрав очередную жертву, красавица парализует несчастного и использует в своих целях…

"Окажись в моей коже": смотрите трейлер онлайн

Фильм принимал участие в 70-м Венецианский кинофестиваль и, безусловно, вызвал удивление и ажиотаж публики.

Страсти Дон Жуана, 2013 год

Главный герой Джон Мартелло проводит жизнь в дерзкой праздности: зависает с друзьями, смотрит фильмы для взрослых, а по ночам ходит по клубам, где ищет себе подружку на ночь, дольше женщины у него не задерживаются.

Так он и жил, совсем ни о чем не беспокоясь, пока не встретил Барбару. Девушка оказалась столь же загадочной, сколь и красивой. И Джон впервые в жизни понял, что готов немного постараться ради встреч с ней.

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Барбара обожает голливудские мелодрамы и Джон делает вид, что тоже в восторге от сладких историй любви. Она испытывает его снова и снова, не подпуская к себе, пока не убедится, что он именно тот, кто ей нужен. И Джон втягивается в ее игру. Но однажды Барбара застает Джона за немыслимым, по ее мнению, делом – просмотром фильмов для взрослых. Джону придется постараться объяснить ей, кто он на самом деле.

"Страсти Дон Жуана": смотрите трейлер онлайн