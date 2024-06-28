На этот раз Кино 24 собрало для вас особую подборку. Это лучшие ленты, которые должен увидеть каждый украинец, фильмы, что пробирают до мурашек.
Советуем 3 украинские актрисы, которые построили карьеру в России, но вернулись
"Захар Беркут" (2019 год)
Фраза "В свободе моя сущность" стала лозунгом борьбы главного героя Захара Беркута и украинского народа против непобедимой Монгольской орды.
Экранизация исторической повести Ивана Франка рассказывает о том, как небольшая группа прикарпатских ребят встала на защиту перед свирепыми захватчиками, активно расширяли свои территории.
"Захар Беркут": смотрите онлайн трейлер фильма
"Тайный дневник Симона Петлюры" (2021 год)
Симон Петлюра является одной из самых известных фигур в истории Украины. Он стоял у основания Украинского государства в 1918 году, занимая должности председателя Директории и Главного атамана УНР, а впоследствии эмигрировал во Францию.
В этой европейской стране Петлюра вел свой тайный дневник, в котором фиксировал все события. В этих записях находились все ключевые фигуры в жизни Симона и все его важные решения.
"Тайный дневник Симона Петлюры": смотрите онлайн трейлер фильма
"Черкассы" (2019 год)
Это история о дружбе двух простых сельских парней, Михаила и Льва, и об их преданности своей стране, что разворачивается на фоне событий 2014 года. В это время Крым оккупирован Россией. Корабли Военно-Морских Сил Украины оказываются в заложниках агрессора, и их экипажи постепенно переходят на сторону России.
Однако тральщик "Черкассы" и его храбрые моряки решают не сдаваться и не опускать наш флаг, отдав свою жизнь до последнего для защиты украинского суверенитета.
"Черкассы": смотрите онлайн трейлер фильма
Выбирайте фильм и отмечайте важный день для Украины, даже несмотря на ужасную разруху, которую вызывает российская агрессия.