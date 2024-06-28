Цього разу Кіно 24 зібрало для вас особливу підбірку. Це найкращі стрічки, які має побачити кожен українець, фільми, що пробирають до мурах.

Радимо 3 українські акторки, які побудували кар'єру в Росії, але повернулися

"Захар Беркут" (2019 рік)

Фраза "У свободі моя сутність" стала гаслом боротьби головного героя Захара Беркута та українського народу проти непереможної Монгольської орди.

Екранізація історичної повісті Івана Франка розповідає про те, як невелика група прикарпатських хлопців встала на захист перед лютими загарбниками, що активно розширювали свої території.

"Захар Беркут": дивіться онлайн трейлер фільму

"Таємний щоденник Симона Петлюри" (2021 рік)

Симон Петлюра є однією з найвідоміших постатей в історії України. Він стояв біля заснування Української держави в 1918 році, обіймаючи посади голови Директорії та Головного отамана УНР, а згодом емігрував до Франції.

В цій європейській країні Петлюра вів свій таємний щоденник, в якому фіксував всі події. У цих записах знаходились всі ключові постаті у житті Симона й усі його важливі рішення.

"Таємний щоденник Симона Петлюри": дивіться онлайн трейлер фільму

"Черкаси" (2019 рік)

Це історія про дружбу двох простих сільських хлопців, Михайла і Лева, і про їхню відданість своїй країні, що розгортається на тлі подій 2014 року. В цей час Крим окуповано Росією. Кораблі Військово-Морських Сил України опиняються в заручниках агресора, і їхні екіпажі поступово переходять на бік Росії.

Однак тральщик "Черкаси" та його хоробрі моряки вирішують не здаватися і не опускати наш прапор, віддавши своє життя до останнього для захисту української суверенітету.

"Черкаси": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте фільм і відзначайте важливий день для України, навіть попри жахливу розруху, яку спричиняє російська агресія.