3 украинских фильма, которые стоит посмотреть ко Дню Конституции

28 июня 2024 года в Украине празднуют один из важнейших праздников нашей государственности – День Конституции! В этот день стоит выбрать для просмотра фильм, который основан на реальных событиях в Украине.

На этот раз Кино 24 собрало для вас особую подборку. Это лучшие ленты, которые должен увидеть каждый украинец, фильмы, что пробирают до мурашек.

Советуем 3 украинские актрисы, которые построили карьеру в России, но вернулись

"Захар Беркут" (2019 год)

Фраза "В свободе моя сущность" стала лозунгом борьбы главного героя Захара Беркута и украинского народа против непобедимой Монгольской орды.

Экранизация исторической повести Ивана Франка рассказывает о том, как небольшая группа прикарпатских ребят встала на защиту перед свирепыми захватчиками, активно расширяли свои территории.

"Захар Беркут": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тайный дневник Симона Петлюры" (2021 год)

Симон Петлюра является одной из самых известных фигур в истории Украины. Он стоял у основания Украинского государства в 1918 году, занимая должности председателя Директории и Главного атамана УНР, а впоследствии эмигрировал во Францию.

В этой европейской стране Петлюра вел свой тайный дневник, в котором фиксировал все события. В этих записях находились все ключевые фигуры в жизни Симона и все его важные решения.

"Тайный дневник Симона Петлюры": смотрите онлайн трейлер фильма

"Черкассы" (2019 год)

Это история о дружбе двух простых сельских парней, Михаила и Льва, и об их преданности своей стране, что разворачивается на фоне событий 2014 года. В это время Крым оккупирован Россией. Корабли Военно-Морских Сил Украины оказываются в заложниках агрессора, и их экипажи постепенно переходят на сторону России.

Однако тральщик "Черкассы" и его храбрые моряки решают не сдаваться и не опускать наш флаг, отдав свою жизнь до последнего для защиты украинского суверенитета.

"Черкассы": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте фильм и отмечайте важный день для Украины, даже несмотря на ужасную разруху, которую вызывает российская агрессия.