Далее в материале 24 Канал расскажет, что можно посмотреть, когда погода за окном не позволяет насладиться весенним теплом.

"Большая афера", 2013

Рейтинг IMDb: 7,0

Двое мошенников – Ирвинг и Синди, зарабатывают на финансовых махинациях. Вдруг они оказываются в руках агента ФБР, который заставляет работать на него. Вместе организуют масштабную спецоперацию, чтобы разоблачить коррумпированных политиков и мафию.

"Под солнцем Тосканы", 2003

Рейтинг IMDb: 6,8

Фрэнсис переживает мучительный развод. Чтобы изменить свою жизнь, она импульсивно покупает старый дом в итальянском городке Тоскане. Новые хлопоты и знакомства помогают писательнице восстановиться.

"Возлюбленный из будущего", 2013

Рейтинг IMDb: 7,8

Главный герой Тим узнает, что мужчины в его семье могут путешествовать во времени. Он использует этот дар, чтобы найти любовь и исправить ошибки. Однако со временем понимает, что даже с такой особенностью невозможно избежать всех трудностей.

"Послезавтра", 2004

Рейтинг IMDb: 6,5

А если хочется чего-то остросюжетного, то предлагаем апокалиптический фильм, который давно стал классикой. Самое интересное, что все началось именно с дождя.

Климатолог Джек Холл предупреждает о глобальной катастрофе из-за изменения климата. И его прогноз сбывается: Землю накрывают экстремальные погодные явления, приводящие к новому ледниковому периоду. Джек отправляется на спасение своего сына.

