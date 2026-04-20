Далее в материале 24 Канал расскажет, что можно посмотреть, когда погода за окном не позволяет насладиться весенним теплом.
"Большая афера", 2013
Рейтинг IMDb: 7,0
Двое мошенников – Ирвинг и Синди, зарабатывают на финансовых махинациях. Вдруг они оказываются в руках агента ФБР, который заставляет работать на него. Вместе организуют масштабную спецоперацию, чтобы разоблачить коррумпированных политиков и мафию.
"Под солнцем Тосканы", 2003
Рейтинг IMDb: 6,8
Фрэнсис переживает мучительный развод. Чтобы изменить свою жизнь, она импульсивно покупает старый дом в итальянском городке Тоскане. Новые хлопоты и знакомства помогают писательнице восстановиться.
"Возлюбленный из будущего", 2013
Рейтинг IMDb: 7,8
Главный герой Тим узнает, что мужчины в его семье могут путешествовать во времени. Он использует этот дар, чтобы найти любовь и исправить ошибки. Однако со временем понимает, что даже с такой особенностью невозможно избежать всех трудностей.
"Послезавтра", 2004
Рейтинг IMDb: 6,5
А если хочется чего-то остросюжетного, то предлагаем апокалиптический фильм, который давно стал классикой. Самое интересное, что все началось именно с дождя.
Климатолог Джек Холл предупреждает о глобальной катастрофе из-за изменения климата. И его прогноз сбывается: Землю накрывают экстремальные погодные явления, приводящие к новому ледниковому периоду. Джек отправляется на спасение своего сына.
На какие фильмы не жалко потратить время?
- "Ну мам". Это украинская семейная комедия, где освещается тема отношений между матерями и детьми, которые сталкиваются с различными испытаниями. В фильме показаны несколько историй, переплетающихся между собой.
- "Острые козырьки: Бессмертный". События фильма разворачиваются в Бирмингеме в 1940 году, когда вокруг царит хаос из-за Второй мировой войны. В город из добровольного изгнания возвращается Томас Шелби. Он сталкивается с самым разрушительным испытанием в жизни.