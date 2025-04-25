3 фильма, которые претендовали на высшую кинонаграду в мире: какие ленты не получили Оскар
- Фильм "Субстанция" получил награду за лучший грим и прически на Оскаре, но не победил в категории "Лучший фильм".
- Украинская лента "Фарфоровая война" была номинирована как "Лучший полнометражный документальный фильм", но не получила Оскар.
- "Бруталист" получил три награды на Оскаре, включая лучшую мужскую роль, музыку и операторскую работу, но не победил в категории "Лучший фильм".
Нынешняя кинопремия Оскар стала большим удивлением для многих. В немалом количестве категорий были номинированы действительно достойные ленты, которые, в конце концов, не получили награды.
В этом году наибольшее количество наград собрала скандальная лента "Анора", в которой сыграл российский актер Юрий Борисов. В материале Кино 24 смотрите, какие еще фильмы были действительно достойными победы.
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"Субстанция"
Этот культовый феминистский фильм в жанре сатирического боди-хоррора сняла и написала Корали Фаржа. Его премьера состоялась 19 мая 2024 года в основном конкурсе 77-го Каннского кинофестиваля, где лента получила награду за лучший сценарий.
"Субстанция" также была выдвинута на премию Оскар аж в пяти номинациях, в частности в категории "Лучший фильм", и одержала победу за лучший грим и прически.
"Субстанция": смотрите онлайн трейлер фильма
"Фарфоровая война"
Это еще один украинский документальный фильм о войне в Украине, который был номинирован в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".
В этой же номинации в прошлом году победила лента "20 дней в Мариуполе". Однако, к сожалению, в этом году Украине не удалось получить Оскар.
"Фарфоровая война": смотрите онлайн трейлер фильма
"Бруталист"
Это грандиозный исторический фильм, поставленный режиссером Брэди Корбетом. В главных ролях появились Эдриен Броуди, Фелисити Джонс и Гай Пирс.
"Бруталист": смотрите онлайн трейлер фильма
"Бруталист" получил 10 номинаций на премию Оскар, в частности в категории "Лучший фильм", и получил три награды за лучшую мужскую роль, лучшую музыку и лучшую операторскую работу.