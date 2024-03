Кино 24 собрало для вас 5 фильмов, которые идеально подойдут для просмотра с друзьями, вдвоем или наедине.

Не пропустите Сила духа, которую ощутимо через экран: спортивные драмы, что достойны внимания.

"Учитель на замену"

Американская остросоциальная драма режиссера Тони Кея. Здесь в главной роли – Эдриен Броди, оскароносный актер фильма "Пианист", а также других культовых лент, таких как "Отель "Гранд Будапешт" и "Полночь в Париже".

Здесь Броди играет учителя Генри Барта, который временно должен преподавать английский язык и литературу в "безталанной школе". Рассказ о жизни школы, где для учеников привычной практикой является травля учителей, сопровождается размышлениями главного героя. Он размышляет о том, какой порой неблагодарной и несправедливой бывает работа учителя.

"Учитель на замену": смотрите онлайн трейлер фильма

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

"Книжная воровка"

Военная лента режиссера Брайана Персиваля была снята по мотивам одноименной книги Маркуса Зузака.

Эта история рассказывает о юной девушке Лизель, которая находит утешение в краже книг во время жестоких лет нацистской Германии перед Второй мировой войной. Потеряв свою семью, она оказывается в доме приемных родителей в Мюнхене, где открывает для себя магию чтения.

Когда нацисты начали жечь костры из шедевров мировой литературы, Лизель решается воровать эти книги. Ведь именно чтение помогало ей во времена войны лучше понять историю своей страны.

"Книжная воровка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Терминал"

Одна из культовых драмеди Стивена Спилберга, с Томом Хэнксом в главной роли.

Виктор Наворски, главный герой фильма, оказывается в сложном положении, когда в результате политических изменений в его стране, его паспорт становится недействительным на территории США. Это заставляет мужчину остаться в аэропорту на неопределенный срок.

В течение этого времени Виктор адаптируется к жизни в терминале, находя новых друзей среди персонала и посетителей аэропорта и учится выживать в условиях, далеких от дома. Эта история показывает несокрушимость человеческого духа и способность находить выход из сложных жизненных ситуаций.

"Терминал": смотрите онлайн трейлер фильма

"12 разгневанных мужчин"

Черно-белая лента режиссера Сидни Люмета, снята по мотивам одноименной драмы Реджинальда Роуза. Фильм завоевал "Золотого медведя" на 7-м Берлинском международном кинофестивале, состоявшемся в год выхода киноработы.

Все события фильма происходят в зале присяжных. Сюжет начинается в зале суда, где после финальных аргументов по делу об убийстве судья дает указания жюри. Согласно законодательству США того времени, для назначения смертной казни необходим единогласный вердикт от присяжных. Основной вопрос, который стоит перед ними – действительно ли 18-летний обвиняемый убил своего отца.

Если парня признают виновным, его ждет смертная казнь. Группа из двенадцати мужчин перемещается в комнату для совещаний, где они начинают обсуждение кейса, одновременно знакомясь между собой. Развитие событий фильма крутится вокруг трудностей принятия однозначного решения, частично из-за личностных предубеждений некоторых присяжных.

"12 разгневанных мужчин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Французский вестник" от "Либерти, Канзас Ивнинг Сан"

Художественный фильм Уэса Андерсона, в основу которого легла история, написанная Андерсоном совместно с Романом Копполой, Хьюго Гиннессом и Джейсоном Шварцманом.

Фильм рассказывает о редакции вымышленного американского еженедельного журнала The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, офис которого расположен во Франции. Сюжет объединяет три разные истории, каждая из которых по-своему связана с материалами, опубликованными в американском журнале The French Dispatch. Это еженедельное приложение к газете Liberty, Kansas Evening Sun базируется в маленьком городе Энну-сюр-Блазе. Поэтому, создает уникальное переплетение профессиональной журналистики и художественной выдумки.

"Французский вестник" от "Либерти, Канзас Ивнинг Сан": смотрите онлайн трейлер фильма