Кіно 24 зібрало для вас 5 фільмів, які ідеально підійдуть для перегляду з друзями, удвох або ж наодинці.

"Вчитель на заміну"

Американська гостросоціальна драма режисера Тоні Кея. Тут у головній ролі – Едрієн Броді, оскароносний актор фільму "Піаніст", а також інших культових стрічок, як-от "Готель "Гранд Будапешт" та "Опівночі в Парижі".

Тут Броді грає вчителя Генрі Барта, який тимчасово має викладати англійську мову та літературу в "безталанній школі". Оповідь про життя школи, де для учнів звичною практикою є цькування вчителів, супроводжується роздумами головного героя. Він міркує про те, якою часом невдячною та несправедливою буває робота вчителя.

"Вчитель на заміну": дивіться онлайн трейлер фільму

"Книжкова злодійка"

Воєнна стрічка режисера Брайана Персиваля була знята за мотивами однойменної книжки Маркуса Зузака.

Ця історія розповідає про юну дівчину Лізель, яка знаходить утіху у крадіжці книг під час жорстоких років нацистської Німеччини перед Другою світовою війною. Втративши свою родину, вона опиняється в домі названих батьків у Мюнхені, де відкриває для себе магію читання.

Коли нацисти почали палити багаття з шедеврів світової літератури, Лізель наважується красти ці книжки. Адже саме читання допомагало їй у часи війни краще зрозуміти історію своєї країни.

"Книжкова злодійка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Термінал"

Одна з культових драмеді Стівена Спілберга, з Томом Генксом у головній ролі.

Віктор Наворскі, головний герой фільму, опиняється у складному становищі, коли внаслідок політичних змін у його країні, його паспорт стає недійсним на території США. Це змушує чоловіка залишитися в аеропорту на невизначений термін.

Протягом цього часу Віктор адаптовується до життя в терміналі, знаходячи нових друзів серед персоналу та відвідувачів аеропорту і вчиться виживати в умовах, далеких від дому. Ця історія показує незламність людського духу та здатність знаходити вихід зі складних життєвих ситуацій.

"Термінал": дивіться онлайн трейлер фільму

"12 розгніваних чоловіків"

Чорно-біла стрічка режисера Сідні Люмета, знята за мотивами однойменної драми Реджинальда Роуза. Фільм виборов "Золотого ведмедя" на 7-му Берлінському міжнародному кінофестивалі, що відбувся у рік виходу кінороботи.

Всі події фільму відбуваються в залі присяжних. Сюжет розпочинається у залі суду, де після фінальних аргументів у справі про вбивство суддя надає вказівки журі. Згідно із законодавством США того часу, для призначення смертної кари необхідний одностайний вердикт від присяжних. Основне питання, яке стоїть перед ними – чи справді 18-річний обвинувачений вбив свого батька.

Якщо хлопця визнають винним, на нього чекає страта. Група з дванадцяти чоловіків переміщується до кімнати для нарад, де вони починають обговорення кейсу, одночасно знайомлячись між собою. Розвиток подій фільму крутиться навколо труднощів ухвалення однозначного рішення, частково через особистісні упередження деяких присяжних.

"12 розгніваних чоловіків": дивіться онлайн трейлер фільму

"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан"

Художній фільм Веса Андерсона, в основу якого лягла історія, написана Андерсоном спільно з Романом Копполою, Г'юґо Ґіннессом і Джейсоном Шварцманом.

Фільм розповідає про редакцію вигаданого американського щотижневого журналу The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, офіс якого розташований у Франції. Сюжет об'єднує три різні історії, кожна з яких по-своєму пов'язана з матеріалами, опублікованими в американському журналі The French Dispatch. Цей щотижневий додаток до газети Liberty, Kansas Evening Sun базується у маленькому місті Енну-сюр-Блазе. А відтак, створює унікальне переплетіння професійної журналістики та художньої вигадки.

"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан": дивіться онлайн трейлер фільму