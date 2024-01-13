Они помогут перезагрузиться и хотя бы на немного отвлечься от ужаса, который царит вокруг. Это фильмы разных жанров, которые идеально подойдут как для семейного просмотра, да и для времени наедине.

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"Семейный обмен", 2023

Джесс и Билл воспитывают 16-летнюю Сисси, 14-летнего Уайатта и малыша Майлза. Однажды по всей семье они посещают планетарий, где происходит необычное событие, которое переворачивает жизнь – родители и дети меняются между собой телами. Эта четверка стремится найти способ вернуться в свои тела, пытаясь понять разницу между двумя поколениями.

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"Иллюзия безопасности", 2023

Семья Аманды и Клея отправляется в отпуск в роскошный дом на Лонг-Айленде. Спонтанный отдых выходит из-под контроля, когда исчезает связь и интернет, а все гаджеты перестают работать. Из-за кибератаки семья вынуждена обратиться за помощью к Билли, который умеет выживать в экстремальных условиях.

"Иллюзия безопасности": смотрите онлайн трейлер фильма

"Верни меня на Рождество", 2023

Рене Бейкер вернулась из Нью-Йорка в провинциальный Мейплвуд, чтобы ухаживать за больной мамой. Там девушка устроилась работать продавцом в магазине подарков. На Рождество Рене загадала начать новую жизнь. И чудо таки случилось. На следующее утро она очнулась генеральным директором успешной компании в Нью-Йорке. Проблема только одна – в новой жизни рядом с ней больше нет любимого мужа Аарона.

"Верни меня на Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма