Вони допоможуть перезавантажитися та хоча б на трохи відволіктися від того жахіття, яке панує навколо. Це фільми різних жанрів, які ідеально підійдуть як для сімейного перегляду, так і для часу наодинці.

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"Родинний обмін", 2023

Джесс та Білл виховують 16-річну Сіссі, 14-річного Вайатта та малюка Майлза. Одного разу всією сім'єю вони відвідують планетарій, де відбувається незвична подія, яка перевертає життя – батьки та діти міняються між собою тілами. Ця четвірка прагне знайти спосіб повернутися у свої тіла, намагаючись зрозуміти різницю між двома поколіннями.

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"Ілюзія безпеки", 2023

Сім'я Аманди та Клея відправляється у відпустку в розкішний будинок на Лонг-Айленді. Спонтанний відпочинок виходить з-під контролю, коли зникає з'язок та інтернет, а всі гаджети перестають працювати. Через кібератаку сім'я вимушена звернутися за допомогою до Біллі, який вміє виживати в екстремальних умовах.

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"Поверни мене на Різдво", 2023

Рене Бейкер повернулася з Нью-Йорка до провінційного Мейплвуда, щоб доглядати хвору маму. Там дівчина влаштувалася працювати продавцем у місцевому магазині подарунків. На Різдво Рене загадала розпочати нове життя. І диво таки сталося. Наступного ранку вона прокинулася генеральним директором успішної компанії в Нью-Йорку. Проблема лише одна – у новому житті поруч з нею більше немає коханого чоловіка Аарона.

"Поверни мене на Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму