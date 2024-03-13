В этой подборке каждый найдет что-то по вкусу себе. Поэтому смотрите в материале Кино 24, какие еще фильмы на Netflix сейчас стоят вашего внимания и наслаждайтесь.

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Самые популярные фильмы на Neflix

"Дева против беды"

Послушная молодая женщина соглашается выйти замуж за очаровательного принца, но раскрывает намерения королевской семьи, которая намерена использовать ее как жертву для выплаты древнего долга.

В пещере, где ждет дракон, который дышит огнем ей придется надеяться только на собственную смекалку и волю к выживанию.

"Дева против беды": смотрите онлайн трейлер фильма

"Код 8: Часть II"

Во второй части, Коннор выходит из тюрьмы и получает работу дворника в общественном центре. Он решает разорвать все связи с бывшим коллегой Гарреттом и стремится начать новую жизнь.

Однако от избежать проблем ему не удается, поскольку он решает помочь 14-летней девочке и отомстить за смерть ее брата, который погиб от рук полицейских.

"Код 8: Часть II": смотрите онлайн трейлер фильма

"Космонавт"

После шести месяцев одинокой исследовательской миссии на краю Солнечной системы астронавт Якуб понимает, что его жена, возможно, не ждет его возвращения на Землю.

Потеряв надежду урегулировать отношения с любимой Ленкой, он встречает загадочное существо, существующее с самого начала времени. Гануш пытается помочь Якубу понять, что пошло не так, пока не стало слишком поздно.

"Космонавт": смотрите онлайн трейлер фильма

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Искусство вины"

Юрист взялась за дело обвиняемого в убийстве художника. Адвокату придется постараться не просто лишить его возможного заключения, но и попытаться самой разобраться.

Что там на самом деле будет происходить, даже она сама не может предположить. Однако в конце концов ей приходится выбирать между семьей, обязанностями и собственными опасными желаниями.

"Искусство вины": смотрите онлайн трейлер фильма

А также в рейтинге самых популярных:

"К тебе или ко мне"

"Ничтожный я 4"

"Далекость"

"Мавка. Лесная песня"

"Миньоны"

"Секреты домашних животных".

Выбирайте лучшие ленты для просмотра на Netflix и позвольте себе расслабиться после тяжелого рабочего дня.