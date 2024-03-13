У цій добірці кожен знайде щось до смаку собі. Тому дивіться в матеріалі Кіно 24, які ще фільми на Netflix зараз вартують вашої уваги та насолоджуйтесь.

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Найпопулярніші фільми на Neflix

"Діва проти біди"

Слухняна молода жінка погоджується вийти заміж за чарівного принца, але розкриває наміри королівської родини, яка намірена використати її як жертву для виплати стародавнього боргу.

У печері, де чекає дракон, який дихає вогнем їй доведеться сподіватись лише на власну кмітливість і волю до виживання.

"Діва проти біди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Код 8: Частина II"

У другій частині, Коннор виходить із в'язниці та отримує роботу двірника у громадському центрі. Він вирішує розірвати всі зв'язки з колишнім колегою Гарреттом і прагне розпочати нове життя.

Проте від уникнути проблем йому не вдається, оскільки він вирішує допомогти 14-річній дівчинці і помститись за смерть її брата, який загинув від рук поліцейських.

"Код 8: Частина II": дивіться онлайн трейлер фільму

"Космонавт"

Після шести місяців самотньої дослідницької місії на краю Сонячної системи астронавт Якуб розуміє, що його дружина, можливо, не чекає його повернення на Землю.

Втративши надію врегулювати відносини з коханою Ленкою, він зустрічає загадкову істоту, що існує з самого початку часу. Гануш намагається допомогти Якубу зрозуміти, що пішло не так, поки не стало занадто пізно.

"Космонавт": дивіться онлайн трейлер фільму

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Мистецтво провини"

Юристка взялася за справу звинуваченого у вбивстві художника. Адвокатці доведеться постаратися не просто позбавити його можливого ув'язнення, а й спробувати самій розібратися.

Що там насправді відбуватиметься, навіть вона сама не може припустити. Проте в кінці кінців їй доводиться вибирати між родиною, обов'язками та власними небезпечними бажаннями.

"Мистецтво провини": дивіться онлайн трейлер фільму

А також у рейтингу найпопулярніших:

"До тебе чи до мене"

"Нікчемний я 4"

"Далечінь"

"Мавка. Лісова пісня"

"Посіпаки"

"Секрети домашніх тварин".

Обирайте найкращі стрічки для перегляду на Netflix та дозвольте собі розслабитись після важкого робочого дня.