В нашем свеженьком материале смотрите, какие ленты стали лидерами на стриминговой платформе Netflix за последнее время.

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"Аватар: Последний защитник"

История разворачивается вокруг мальчика, по имени Аанг (Гордон Кормье), который является последним представителем магов воздуха. Все остальных магов уничтожил Народ Огня, ведущий агрессивную войну против человечества.

Аанг потратил сто лет, находясь замороженным, поэтому почти ничего не знает о новых обстоятельствах мира. Но, чтобы победить, придется абстрагироваться в условиях новой жизни.

"Аватар: Последний защитник": смотрите онлайн трейлер сериала

"Formula 1: Жени, чтобы выжить"

Сериал предоставляет болельщикам возможность не только наблюдать за борьбой за титул от первой до последней гонки сезона, но и ознакомиться с личной жизнью их кумиров.

Зрители могут увидеть, что происходит внутри команд и узнать о тех людях, благодаря которым все знают Формулу 1 такой, какой она есть.

"Formula 1: Жени, чтобы выжить": смотрите онлайн трейлер сериала

"Гризельда"

Эта художественная интерпретация реальных событий рассказывает историю Гризельды Бланко, которая переехала из Медельина в Майами и стала "Крестной матерью" местной наркоимперии.

"Гризельда": смотрите онлайн трейлер сериала

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А также в списке тех сериалов, которые больше всего просматривают:

"Первые дни"

"Один день"

"Любимое дитя"

"Люпен"

"Ночной агент"

"Бриджертоны"

"Берлин"

Впереди выходные, самое время закутаться в одеяло и наслаждаться просмотром любимых лент с близкими людьми. Выбирайте в списке лучший сериал и устройте себе лучший отдых.