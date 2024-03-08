У нашому свіженькому матеріалі дивіться, які стрічки стали лідерами на стримінговій платформі Netflix за останній час.

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"Аватар: Останній захисник"

Історія розгортається навколо хлопчика, на ім'я Аанґ (Гордон Корм'є), який є останнім представником магів повітря. Всі інших магів знищив Народ Вогню, що веде агресивну війну проти людства.

Аанґ витратив сто років, перебуваючи замороженим, тому майже нічого не знає про нові обставини світу. Але, щоб перемогти, доведеться абстрагуватись в умовах нового життя.

"Аватар: Останній захисник": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Formula 1: Жени, щоб вижити"

Серіал надає вболівальникам можливість не лише спостерігати за боротьбою за титул від першої до останньої гонки сезону, а й ознайомитися з особистим життям їхніх кумирів.

Глядачі можуть побачити, що відбувається всередині команд та дізнатися про тих людей, завдяки яким усі знають Формулу 1 такою, якою вона є.

"Formula 1: Жени, щоб вижити": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гризельда"

Ця художня інтерпретація реальних подій розповідає історію Гризельди Бланко, яка переїхала з Медельїна до Маямі й стала "Хрещеною матір'ю" місцевої наркоімперії.

"Гризельда": дивіться онлайн трейлер серіалу

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

А також у списку тих серіалів, які найбільше переглядають:

"Перші дні"

"Один день"

"Любе дитя"

"Люпен"

"Нічний агент"

"Бріджертони"

"Берлін"

Попереду вихідні, саме час закутатись у ковдру та насолоджуватись переглядом улюблених стрічок із близькими людьми. Обирайте у списку найкращий серіал та влаштуйте собі найкращий відпочинок.