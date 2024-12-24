"Супермен", "F1", "Аватар 3" и другие: 9 самых ожидаемых кинопремьер 2025 года

В 2025 году должно выйти много долгожданных фильмов. Поэтому киноманам стоит уже начинать следить за новостями, чтобы не пропустить мировые премьеры. Сегодня наша редакция расскажет, какие ленты зрители увидят вскоре.

Среди самых ожидаемых кинопремьер: "Супермен", "Аватар 3", "Капитан Америка: Дивный новый мир" и "F1". Премьеры еще каких фильмов запланированы на 2025 год, узнавайте в материале 24 Канала.

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"Супермен"

Премьера в США: 11 июля 2025 года

В фильме рассказывается о Кларке Джозефе Кенте. Он – беженец с планеты Криптон, который поселился на Земле. Теперь главному герою нужно найти баланс между своим прошлым и настоящим.

"Minecraft"

Премьера в Украине: 3 апреля 2025 года

Четверо неудачников через тайный портал попали в Верхний мир, где все имеет кубическую форму. Гаррет, Натали, Генри и Дон хотят вернуться домой. Однако сначала им нужно овладеть правилами существования в этом странном мире.

"Minecraft": смотрите трейлер онлайн

"Аватар 3: Огонь и пепел"

Премьера: 19 декабря 2025 года

События третьего фильма будут происходить после тех, что были во втором. Ранее режиссер Джеймс Кэмерон намекал, что Джейк и Нейтири столкнутся с народом пепла, который нуждается в насилии и власти.

"Заклятие 4: Последние обряды"

Премьера в США: 5 сентября 2025 года

Режиссером фильма стал Майкл Чавес, а главные роли сыграли Патрик Уилсон и Вера Фармига. Эд и Лоррейн Уоррен – исследователи паранормальных явлений. Теперь они берутся за дело, связанное с таинственными сущностями.

"Иллюзия обмана 3"

Премьера в США: 14 ноября 2025 года

Это продолжение фильма "Иллюзия обмана 2", который вышел еще в 2016 году. К своим ролям вернутся Джесси Айзенберг, Лиззи Каплан, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Марк Руффало, Морган Фримен и Дэйв Франко.

"Капитан Америка: Дивный новый мир"

Премьера в США: 14 февраля 2025 года

Теперь щит Капитана Америки в руках Сэма Уилсона. Он не обладает суперсилой, поэтому нужно побороться, чтобы стать достойным своего звания. Когда Капитан Америка встречается с новым президентом США Таддеусом Россом, то сталкивается с неприятным сюрпризом. Каждый день напряжение увеличивается, мир оказывается на грани хаоса. И чтобы уберечь его от этого, Уилсон должен распутать клубок теневых заговоров.

"Капитан Америка: Дивный новый мир": смотрите трейлер онлайн

"Майкл"

Премьера в США: 18 апреля 2025 года

Будущая биографическая драма покажет историю жизни и карьеры короля поп-музыки Майкла Джексона. Режиссером фильма стал Антуан Фукуа, а сценарий к нему написал Джон Логан.

"F1"

Премьера в США: 27 июня 2025 года

По сюжету, пилот Формулы-1 Сонни Хейс попал в страшную аварию, поэтому был вынужден покинуть автогонки. Владелец команды просит, чтобы он ушел на пенсию и стал наставником для Джошуа Пирса.

"F1": смотрите трейлер онлайн

"Миссия невыполнима: Финальная расплата"

Премьера: 23 мая 2025 года

Это восьмая часть франшизы "Миссия невыполнима", а главные роли исполнят Том Круз и Ребекка Фергюсон. Режиссером и сценаристом ленты стал Кристофер Маккуорри.

"Миссия невыполнима: Финальная расплата": смотрите трейлер онлайн

Уже с нетерпением ждем, когда сможем посмотреть новые фильмы. Премьеры 2025 года кажутся довольно интересными.