В это трудно поверить: "Пираты Карибского моря", "Престиж" и другие фильмы вышли 20 лет назад

К сожалению, время очень быстро летит. Не успеваешь оправиться, как твои любимые актеры уже на грани пенсионного возраста, а культовые истории начинают по чуть-чуть припадать пылью.

Поэтому 24 Канал решил вспомнить некоторые фильмы, которым уже по 20 лет. Далее – самое интересное.

Каким популярным фильмам уже 20 лет?

"Дьявол носит Prada"

Рейтинг IMDb: 7,0

Девушка с журналистскими амбициями случайно попадает в мир высокой моды – туда, где обувь дороже авто, а один взгляд босса может уничтожить самооценку.

Ее работа – быть ассистенткой легендарной, но безжалостной редакторки модного журнала "Подиум". Сначала это выглядит как катастрофа, но со временем героиня начинает играть по правилам этого глянцевого ада.

"Престиж"

Рейтинг IMDb: 8,5

Двое иллюзионистов становятся одержимыми соперничеством. Все начинается с профессиональной зависти, а заканчивается – настоящей войной умов. Каждый из них готов пожертвовать всем и всеми, лишь бы создать идеальный фокус и превзойти другого.

"Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"

Рейтинг IMDb: 7,4

Джек Воробей снова в беде – и на этот раз не только из-за рома и долгов. Оказывается, у него давний контракт с жутким морским созданием, которое собирает души. Время истекает, долг надо платить, а вокруг – морские чудовища, проклятия и еще больше предательств.

"Отдых по обмену"

Рейтинг IMDb: 7,0

Две женщины с разных концов света, у которых разбиты сердца, решают поменяться домами на период праздников. Одна убегает от токсичной любви, другая – от одиночества. В новых местах они неожиданно находят не только спокойствие, но и новые чувства.

"Люди Икс: Последняя битва"

Рейтинг IMDb: 6,6

Мир мутантов на грани раскола: появляется возможность "вылечить" мутацию. Для кого-то – это надежда стать "нормальным", для других – угроза самой идентичности. Старые друзья становятся врагами, а скрытая сила одной из героинь может уничтожить все.

