Тому 24 Канал вирішив пригадати деякі фільми, яким уже по 20 років. Далі – найцікавіше.

Яким популярним фільмам уже 20 років?

"Диявол носить Prada"

Рейтинг IMDb: 7,0

Дівчина з журналістськими амбіціями випадково потрапляє у світ високої моди – туди, де взуття дорожче за авто, а один погляд боса може знищити самооцінку.

Її робота – бути асистенткою легендарної, але безжальної редакторки модного журналу "Подіум". Спочатку це виглядає як катастрофа, але з часом героїня починає грати за правилами цього глянцевого пекла.

"Диявол носить Prada": дивіться онлайн трейлер фільму

"Престиж"

Рейтинг IMDb: 8,5

Двоє ілюзіоністів стають одержимими суперництвом. Усе починається з професійної заздрості, а закінчується – справжньою війною розумів. Кожен з них готовий пожертвувати всім і всіма, лиш би створити ідеальний фокус і перевершити іншого.

"Престиж": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пірати Карибського моря: Скриня мерця"

Рейтинг IMDb: 7,4

Джек Горобець знову у біді – і цього разу не тільки через ром і борги. Виявляється, у нього давній контракт із моторошним морським створінням, яке збирає душі. Час спливає, борг треба платити, а навколо – морські чудовиська, прокляття і ще більше зрад.

"Пірати Карибського моря: Скриня мерця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відпочинок за обміном"

Рейтинг IMDb: 7,0

Дві жінки з різних кінців світу, у яких розбиті серця, вирішують помінятися будинками на період свят. Одна тікає від токсичного кохання, інша – від самотності. У нових місцях вони несподівано знаходять не лише спокій, а й нові почуття.

"Відпочинок за обміном": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люди Ікс: Остання битва"

Рейтинг IMDb: 6,6

Світ мутантів на межі розколу: з'являється можливість "вилікувати" мутацію. Для когось – це надія стати "нормальним", для інших – загроза самій ідентичності. Старі друзі стають ворогами, а прихована сила однієї з героїнь може знищити все.

"Люди Ікс: Остання битва": дивіться онлайн трейлер фільму

