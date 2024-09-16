22 фильма, которые запрещены для просмотра в Украине

В Украине, как и во многих странах мира, существует перечень фильмов, просмотр которых запрещен по разным причинам. Одним из основных факторов запрета является наличие в лентах чрезмерного количества сцен с кровью и насилием, что может негативно влиять на зрителей.

Кроме того, 7 октября 2022 года в Украине вступил в силу закон, запрещающий музыку и кинопродукцию, созданную государством-агрессором. В материале Кино 24 собран список фильмов, которые запрещено просматривать, демонстрировать и распространять украинцам.

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Какие фильмы запрещены в Украине

В Украине действуют определенные ограничения по просмотру конкретных фильмов, в частности тех, которые содержат чрезмерное количество насилия и кровавых сцен. Например, ленты ужасов "Пила VI" и "Хостел" попали под запрет именно из-за своей жестокости и графические сцены насилия, что могут иметь негативное влияние на психику зрителей. Эти ограничения введены для защиты общества от контента, который может пропагандировать насилие или способствовать его нормализации.

Кроме того, в Украине действует запрет на просмотр российских лент. Государственное агентство Украины по вопросам кино с 2021 года регулярно публикует обновленный список фильмов, которые запрещены для демонстрации и распространения в Украине.

В этом списке есть такие ленты:

"Ищите маму" (реж. В. Лавров)

"Не плачь по мне, Аргентина!" (реж. В. Устюгов)

"Не родись красивой" (Реж. О.Назаров)

"Одноклассницы (Право на счастье)" (Реж. А. Назаров, С. Назиров)

"Али-Баба и сорок разбойников" (Реж. В. Придувалов)

"Любовь одна" (реж. И.С. Копылов)

"Механик" (реж. И.С. Копылов)

"Офицерские жены" (реж. Д. Петрунь)

"Счастливого пути!" (реж. А. Баршак)

"Три мушкетера" (реж. С. Жигунов)

"Код: Железная кора" (реж. Том О'Конор)

"Обратная связь" (Реж. А. Нужный)

"Мечты из пластилина" (Реж. М. Мехеда)

"Когда ее совсем не ждешь" (Реж. Т. Магар)

"Мамочка моя", (Реж. А.Чеботарева)

"Любовь не делится на 2"

"Истребители. Последний бой" (Реж. З. Ройзман)

"Пригрев" (Реж.М.Бриус, М.Вассербаум)

"Мелкий бес", (Реж. В. Досталь)

"Раскрашенный птенец" (Реж. Вацлав Маргоул)

Эти фильмы показывают государство-агрессора и его органы в положительном свете, в частности изображают сотрудников российских или советских органов безопасности как героев. В таких лентах могут оправдываться действия оккупации и вторжения в Украину, а также искаженно или положительно подаются преступления против украинского народа.

Кстати, недавно на одном из Международных кинофестивалей показали именно такую российскую пропагандистскую ленту. Фильм "Русские на войне" привлек к себе внимание из-за своего искаженного освещения событий, связанных с российской агрессией. В ленте представлены искаженные факты, которые не только оправдывают преступления российских оккупантов, но и пытаются подать их действия в положительном свете перед иностранной аудиторией. Этот фильм стал своеобразным инструментом пропаганды, направленным на формирование ложных представлений о войне и оккупации, что вызвало возмущение среди украинцев и тех, кто поддерживает Украину в борьбе за свою свободу.

Во время войны с Россией просмотр таких фильмов не только нецелесообразен, но и опасен, поскольку они могут влиять на мысли зрителей, создавая ложное представление об агрессоре. Запрет этих фильмов в Украине важен для защиты информационного пространства и предотвращения враждебной пропаганде, которая может навредить национальной безопасности и единства народа.