Источник: 24 канал

Иконой скрупулезности для актеров всегда был Марлон Брандо. Мужчина делал все, что хотел, но именно это помогало его ролям становиться незабываемыми. Кто равняется на Дэниела Дэй-Льюиса, который не играет персонажей, а буквально становится ими. Кристиан Бэйл в этом списке занимает также почетное место как актер, который от роли к роли радикально изменяет свой вес. Как он сам говорит, для лучшего понимания героя.

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Редакция 24 канала расскажет вам о лучших ролях великого актера, ради которых он либо ел много сладостей, либо сидел на диете из яблок, сигарет и тунца.

Говоря об изменении веса Кристиана Бэйла, психологический триллер "Американский психопат" обычно обходят стороной. На экране актер воплотил успешного брокера Патрика Бейтмана, маниакально одержимого своей внешностью. Кажется, у Кристиана Бэйла и сыгранного им персонажа много общего. Свое тело исполнитель готовил к роли с неподдельным перфекционизмом.



Кристиан Бэйл в фильме "Американский психопат" / Фото Columbia Pictures

Для того, чтобы достойно выглядеть в кадре, Кристиан Бэйл на протяжении 4 месяцев 6 раз в неделю посещал спортивный зал. А для воспроизведения фальшивой улыбки, присущей мизантропу-Бэйтману, актер нашел вдохновение в интервью Тома Круза на шоу Дэвида Леттермана. С него он взял гипертрофированную дружественность при совершенно пустых глазах. Другими прообразами послужили Норман Бейтс из легендарного "Психо" Альфреда Хичкока и образ вечно безумного Николаса Кейджа из "Поцелуя вампира".

Несмотря на скромный бюджет и кассовые сборы, "Американский психопат" вывел Кристиана Бэйла в ранг актеров первой величины и дал больший простор для экспериментов в будущих ролях.

"Американский психопат": смотрите трейлер фильма

Рекордное похудение в "Машинисте"

Наибольшую известность "Машинист" получил благодаря тому, что Кристиан Бэйл сделал со своим телом. Для роли Тревора Резника, страдающего от бессонницы и теряющего вес, актер сбросил 38 килограммов. Этим самым он поставил абсолютный рекорд среди всех актеров, которые когда-либо худели для своих ролей. Хотя режиссер просил Бэйла сбросить максимум 10 – 15 килограммов.

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Ежедневная диета состояла из банки тунца и яблока. А чтобы убивать аппетит, он много курил. При росте в 183 сантиметра вес Кристиана Бэйла составляла 53 килограмма, но актер хотел похудеть еще на 5. Этому помешали продюсеры, которые побоялись, что это слишком опасно для его здоровья.



Кристиан Бэйл в фильме "Машинист" / Фото Columbia Сlassics

Удивительно, но, по словам Бэйла, трансформация принесла ему большое удовольствие. Особенно это помогало во время жары на съемках в Барселоне. Единственным недостатком похудения Кристиан Бэйл называл неспособность играть в экшн-сценах, ведь для бега у него не осталось мышц на ногах.

"Машинист": смотрите трейлер фильма

Суровый борец за справедливость

Роль миллиардера Брюса Уэйна Кристиан Бэйл получил еще до съемок в "Машинисте". Но продюсеры, шокированные физической формой актера, начали немедленно искать для него замену. Актер смог убедить их, что в рекордные сроки вернется к необходимой физической форме. За 6 месяцев благодаря тяжелым тренировкам и непростым диетам Кристиан Бэйл набрал около 50 килограммов мышечной массы.



Кристиан Бэйл в фильме "Бэтмен: Начало" / Фото Warner Brothers

Режиссер и продюсеры сообщили Бэйлу, что тот перестарался, и попросили похудеть еще на 10 килограммов. Этот год актер опишет как худшее физическое испытание в своей жизни.

"Бэтмен: Начало": смотрите трейлер фильма

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Очередное агрессивное похудение

Следующей лентой, ради которой Кристиан Бэйл совершил трансформацию, стал "Спасительный рассвет" Вернера Герцога. Лента, основанная на реальных событиях, рассказывала про американского пилота немецкого происхождения Дитера Денглера. Его самолет был сбит во время войны во Вьетнаме. Денглер попал в плен, но чудом смог из него сбежать.

Съемки ленты продолжались 44 дня в Таиланде. В течение нескольких месяцев актеры худели для соответствия физическому состоянию своих прототипов. Поскольку вес набирается быстрее, чем сбрасывается, картину отсняли в обратном хронологическом порядке.

"Спасительный рассвет": смотрите трейлер фильма

Кристиан Бэйл, по традиции, похудел более чем на 15 килограммов. Чтобы поддержать актеров в этом нелегком испытании, постановщик Вернер Герцог также потерял 12 килограммов веса. Фильм ждали восторженные рецензии критиков. Но даже несмотря на небольшой бюджет в 10 миллионов долларов он провалился в прокате.



Кристиан Бэйл в фильме "Спасительный рассвет" / Фото MGM

Бэйл в образе боксера-наркомана

Для ленты "Боец" 2010 года от Кристиана Бэйла никто не требовал сброса килограммов. Это условие не было прописано в его контракте. Трансформация, близкая к его критическому состоянию в "Машинисте", вызвала публичное беспокойство его партнера на съемках – Марка Уолберга. Но чтобы понять Кристиана Бэйла, нужно быть Кристианом Бэйлом. Ведь роль успешного в прошлом боксера, а теперь – кокаинового наркомана, принесла актеру первый в его карьере Оскар.



Кристиан Бэйл в фильме "Боец" / Фото Paramount Pictures

Лента, съемки которой постоянно переносились, а исполнители главных ролей регулярно менялись, 5 раз окупилась в прокате. Сегодня, спустя 11 лет после премьеры, ее принято считать классикой спортивных драм.

"Боец": смотрите трейлер фильма

Мошенник с избыточным весом

10 номинаций на Оскар, 251 миллион долларов в прокате, а также восторженные отзывы зрителей и прессы: этим закончился прокат картины "Афера по-американски". В ней Кристиан Бэйл воплотил талантливого мошенника с неуклюжим париком и очаровательной харизмой.

Для роли актер ел много сладкого, благодаря чему располнел с 67 до 92 килограммов. Это помогло создать образ, далекий от того, в котором мы привыкли видеть актера.



Кристиан Бэйл в фильме "Афера по-американски" / Фото Columbia Pictures

"Афера по-американски": смотрите трейлер фильма

Последняя трансформация

Персона вицепрезидента США Дика Чейни – одна из величайших загадок современной истории. Считается, что политик де-факто управлял Соединенными Штатами Америки, пока в президентском кресле сидел Джордж Буш-младший. Даже если Чейни подозревали в преступлениях против государства или развязывании безосновательной войны с Ираком – доказать это было невозможно. И фильм сам признает, что основан на реальных событиях лишь до той границы, когда любая информация о Дике Чейни заканчивается.

Для роли вицепрезидента Кристиан Бэйл выбелил брови, выбрил лысину на голове, накачал шею и набрал 20 килограммов. Актер пересмотрел десятки часов публичных выступлений Чейни ради передачи его пластики. Как результат – очередная номинация на Оскар.



Кристиан Бэйл в фильме "Власть" / Фото Annapurna Pictures

В интервью после выхода "Власти" Бэйл заявлял, что уже немолод, поэтому быстро менять вес становится гораздо труднее.

Я больше не могу продолжать в том же духе. Моя смерть смотрит мне прямо в лицо,

- сказал Бэйл в интервью The Times.

Лучшие фильмы Кристиана Бэйла: