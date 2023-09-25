Любовь не спрашивает о возрасте: подборка фильмов и сериалов с Майклом Дугласом и Кэтрин Зетой-Джонс
Звездная пара оскароносных актеров Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс отмечают день рождения в один день. 25 сентября звезде "Основного инстинкта" исполняется 79 лет, а его любимой – 54.
Несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте знаменитости, уже более 20 лет живут в счастливом браке, наслаждаются каждым днем и продолжают радовать поклонников новыми киноработами.
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В творчестве Майкла и Кэтрин есть немало успешных лент и многочисленных наград, среди которых самые желанные – оба владеют статуэтками Оскара. Специально ко дню рождения актеров 24 Канал подготовил подборку новейших фильмов и сериалов с ними, которые должен увидеть каждый.
Фильмы Marvel с Майклом Дугласом
"Человек-муравей и Оса"Год: 2018
Жанр: супергеройский, экшн, фантастика
Роль Дугласа: доктор Генк Пим
Команда Мстителей состоит только из самых одаренных супергероев. Скотт Лэнг, которого называют Человеком-муравьем, стремится присоединиться к ним и начать подвиги, однако больше времени хочет проводить с дочерью, живущей в Сан-Франциско.
А доктор Пим, когда-то придумавший костюм, увеличивающий и уменьшающий габариты своего владельца, призывает Человека-муравья как можно быстрее присоединиться к команде. Лэнг не может отказать и вместе с напарницей Осой отправляется в опасную дорогу.
"Человек-муравей и Оса": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мстители: Завершение"Год: 2019
Жанр: супергеройский экшн
Роль Дугласа: доктор Генк Пим
Танос силой Камней Вечности уничтожил половину живых существ и теперь "Мстители" пытаются найти свое место в мире. Они смирились с потерей самых дорогих людей, однако возвращение Скотта Лэнга возвращает надежду изменить прошлое. С его помощью можно снова собрать Камни, которые помогут вернуть погибших и победить Таноса.
"Мстители: Завершение": смотрите онлайн трейлер фильма
"Человек-муравей и Оса: Квантомания"Год: 2023
Жанр: супергеройский экшн
Роль Дугласа: доктор Генк Пим
Из-за экспериментов дочери Скотт Лэнг вместе со всей семьей случайно попадает в квантовое измерение. Там они узнают, чем раньше занималась Джанет ван Дайн и сталкиваются с новой угрозой мультивселенной.
"Человек-муравей и Оса: Квантомания": смотрите онлайн трейлер фильма
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Сериалы с Кэтрин Зетой-Джонс
"Вражда"Год: 2017
Жанр: драма
Роль Кэтрин: доктор Вивиан Кэпшоу
В центре сюжета – самые громкие противостояния звезд в истории, происходящие в 1960-е годы в Голливуде. В первом сезоне показывают громкий конфликт, возникший в 1962 году на съемках фильма "А что произошло с Бэби Джейн?" Вражду между актерами видит репортер светской хроники, которая готова рассказать миру последние новости.
"Вражда": смотрите онлайн трейлер сериала
"Королева Америки"Год: 2018 – 2019
Жанр: комедия
Роль Кэтрин: Вики Эллис
Главной героиней сериала является привлекательная и уверенная в себе женщина – Вики Эллис. Она работает шоу-консультантом и специализируется на подготовке девушек к разным конкурсам. Женщина является настоящим профессионалом своего дела и ради достижения цели готова пойти на все, не исключая уловки. Однажды перед Вики встает действительно сложная задача – превратить страшную и простоватую девушку в настоящую королеву, которая с легкостью победит в конкурсе красоты. Эллис понимает, что это сделать очень тяжело, и она может столкнуться с первым провалом в своей карьере, однако отступать не собирается. Девушка использует все свои умения, чтобы в очередной раз добиться успеха и сделать из клиентки королеву Америки.
"Королева Америки": смотрите онлайн трейлер сериала
"Венздей"Год: 2022
Жанр: комедия-горор
Роль Кэтрин: Мортыша Аддамс
Этот сериал стал одним из самых успешных в истории Netflix. События разворачиваются вокруг юной Венздей Аддамс, которая хочет разгадать тайну монстра, совершающего убийства в ее новой школе – Академии "Невермор". В этой школе когда-то учились родители Венздей – Гомес и Мортыша. Девушка не терпит оскорблений, манипуляций и издевательств над собой. Однако, встретившись со сверстниками, обладающими сверхъестественными силами, случается немало жутких моментов.
"Венздей": смотрите онлайн трейлер сериала