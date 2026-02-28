Не только "Кутюр" с Анджелиной Джоли: 5 самых ожидаемых фильмов марта 2026 года
- Фильм "Хамнет" освещает семейную трагедию Уильяма Шекспира на фоне пандемии чумы в 1580-х годах.
- "Кутюр" рассказывает о жизни трех женщин во время Недели моды в Париже, с Анжелиной Джоли в главной роли.
В следующем месяце нас ждет много кинопремьер. В частности, 5 марта в украинский прокат выходит драматический фильм "Кутюр" с непревзойденной Анжелиной Джоли в главной роли.
В материале 24 Канала читайте о 5 самых ожидаемых фильмах марта 2026 года. Сохраняйте подборку и планируйте поход в кинотеатр!
Какие фильмы выйдут в марте 2026 года?
"Хамнет"
- Премьера в Украине: 5 марта
События фильма разворачиваются в Англии 1580-х годов, когда вспыхнула пандемия чумы "Черная смерть". Сюжет сосредоточен на трагедии, произошедшей в семье Уильяма Шекспира – смерти единственного сына. Жена поэта, Агнес, тяжело переживает потерю 11-летнего Хамнета, а также то, что мужа не было рядом в последние дни жизни мальчика.
"Кутюр"
- Премьера в Украине: 5 марта
События фильма происходят во время Недели моды в Париже. В центре сюжета три женщины: 40-летняя режиссер Максин, которой диагностировали рак молочной железы; Ада – новое лицо в мире моды, которая убегает от определенного будущего в Южном Судане; визажистка Анжель, которая работает за пределами подиумов.
"Секретный агент"
- Премьера в Украине: 12 марта
На дворе 1977 год. Ученый Марсело узнает, что его исследования хочет получить коррумпированный министр и убегает. Мужчина спасается от киллеров и возвращается в родную Бразилию. Главный герой стремится найти сына и вместе с ним покинуть страну.
"Седло"
- Премьера в Украине: 12 марта
Инспектор по парковке Колин живет довольно однообразно. Однажды он знакомится с Рэем – лидером местного гейского мотоклуба и влюбляется в него. Так, мужчина попадает в новый мир.
Это история об отношениях между застенчивым и робким Колином и сексуальным и харизматичным байкером Рэем, который любит БДСМ и доминирование.
"Воспоминания о нем"
- Премьера в Украине: 12 марта
Это экранизация одноименного романа американской писательницы Коллин Гувер. Несколько лет назад жизнь Кенны Ровен перевернулась с ног на голову и она попала в тюрьму.
После освобождения главная героиня возвращается в город, где ее жизнь изменилась, и пытается воссоединиться с дочерью. Кажется, что все настроены против нее, но не владелец местного клуба.
Какие украинские фильмы выйдут в марте 2026 года?
"Мавка. Настоящий миф" (1 марта) – это история о любви Мавки и Лукьяна, роли которых сыграли молодые актеры Арина Бочарова и Вячеслав Довженко. События фильма происходят в современной Украине.
"Крещатик 48/2" (12 марта) – 11-летние Юрий и Мия оказываются в потустороннем Киеве. События ленты разворачиваются в доме, которого нет на картах.
"Когда ты расстанешься?" (12 марта) – это продолжение комедии "Когда ты выйдешь замуж?". Главные роли сыграли популярные украинские актеры: Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Антонина Хижняк и Анастасия Цимбалару.