Лучшие роли Мики Рурка: пять невероятных фильмов для любящих боевики

Мики Рурк является одной из мировых звезд, которые невероятно поддерживают украинский народ в такой сложный период. Сейчас актеру 71 и за свою жизнь он снялся во многих фильмах.

Недавно актер заявил, что отстроит дома жителям Херсона. Поэтому в материале 24 Канала смотрите список фильмов с Мики Рурком и выбирайте тот, который больше всего понравился.

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Лучшие фильмы с Мики Рурком

"Рестлер"

Главный персонаж фильма – Рэнди "Таран" Робинсон – когда-то был звездой 80-х годов, но теперь стал тенью своего прошлого. После сердечного приступа во время одного из боев, борец получил от врачей нелестную новость: продолжая карьеру, он рискует своей жизнью.

Пытаясь начать жизнь сначала, Рэнди находит работу в магазине, начинает новый этап в отношениях с пожилой стриптизершей и устанавливает контакт с ее сыном. Однако перспектива реванша в матче с бывшим соперником под кличкой Аятолла оказывается слишком привлекательной, чтобы от нее отказаться.

"Рестлер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Другие девять с половиной недель"

В продолжении фильма "Девять с половиной недель", которое проходит через десять лет, Джон находится на аукционе произведений искусства в Париже. Там он встречает Ли, красивую и очень привлекательную женщину, держащую платок, который он когда-то подарил Элизабет.

Джон пытается расспросить Ли, как он может найти бывшую владелицу платка, а вместе с тем пытается забыть прошлое в объятиях Ли и ее подруги Вероники. Однако воспоминания об Элизабете притягивают его сильнее, чем самые совершенные сексуальные игры.

"Другие девять с половиной недель": смотрите онлайн трейлер фильма

"Город грехов"

Город грехов, насыщенный насилием, становится сценой смертельных приключений. В фильме раскрываются три истории, основная из которых – история Марва. Для него, привыкшего к жизни по уличным правилам, это не проблема.

Кажется, что ничего не может испугать Марва. Однако однажды утром к нему в дверь вошла беда, которую, как оказалось, не так просто принять. Проснувшись, он находит свою знакомую, Голди, убитую. Это побуждает Марва вступить на тропу мести.

"Город грехов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тонкая красная линия"

Лента рассказывает о нескольких месяцах жизни армейского подразделения, в частности, его участии в решающей и сложной операции XX века – битве за Гвадалканал. Американские пехотинцы были отправлены в помощь морским подразделениям, ведущим борьбу с японцами.

Основной сюжет фильма фокусируется на судьбе стрелкового батальона: неожиданно спокойная высадка, кровавые бои и трагическое отступление тех, кто мог выжить.

"Тонкая красная линия": смотрите онлайн трейлер фильма

"Охота на ведьм"

Военный лидер высылает отборную группу американских солдат на опасную задачу по спасению экипажа самолета во время Второй мировой войны. Эти мужчины оказываются за линией фронта в Германии, где их ждет столкновение со стаей ведьм.

"Охота на ведьм": смотрите онлайн трейлер фильма