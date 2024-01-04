Нещодавно актор заявив, що відбудує будинки жителям Херсону. Тож у матеріалі 24 Каналу дивіться список фільмів з Мікі Рурком та обирайте той, який сподобався найбільше.

Радимо 5 культових фільмів, які змотивують почати новий рік з чистого аркуша

Найкращі фільми з Мікі Рурком

"Рестлер"

Головний персонаж фільму – Ренді "Таран" Робінсон – колись був зіркою 80-х років, але тепер став тінню свого минулого. Після серцевого нападу під час одного з боїв, борець отримав від лікарів невтішну новину: продовжуючи кар'єру, він ризикує своїм життям.

Намагаючись розпочати життя спочатку, Ренді знаходить роботу в магазині, починає новий етап у відносинах з немолодою стриптизеркою і встановлює контакт з її сином. Однак перспектива реваншу у матчі з колишнім суперником під кличкою Аятолла виявляється надто привабливою, щоб від неї відмовитись…

"Рестлер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Інші дев'ять з половиною тижнів"

У продовженні фільму "Дев'ять з половиною тижнів", яке відбувається через десять років, Джон знаходиться на аукціоні творів мистецтва у Парижі. Там він зустрічає Лі, красиву та дуже привабливу жінку, яка тримає хустку, яку він колись подарував Елізабет.

Джон намагається розпитати Лі, як він може знайти колишню власницю хустки, а водночас намагається забути минуле в обіймах Лі та її подруги Вероніки. Проте спогади про Елізабет притягують його сильніше, ніж найдосконаліші сексуальні ігри.

"Інші дев'ять з половиною тижнів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Місто гріхів"

Місто гріхів, насичене насильством, стає сценою для смертельних пригод. У фільмі розкриваються три історії, основна з яких – історія Марва. Для нього, звиклого до життя за вуличними правилами, це не проблема.

Здається, що ніщо не може налякати Марва. Проте одного ранку до нього у двері увійшло лихо, яке, як виявилось, не так просто прийняти. Прокинувшись він знаходить свою знайому, Голді, вбитою. Це спонукає Марва вступити на стежку помсти.

"Місто гріхів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тонка червона лінія"

Стрічка розповідає про декілька місяців життя армійського підрозділу, зокрема його участь у вирішальній та складній операції XX століття – битві за Гвадалканал. Американські піхотинці були відправлені на допомогу морським підрозділам, які ведуть боротьбу з японцями.

Основний сюжет фільму фокусується на долі стрілкового батальйону: несподівано спокійна висадка, криваві бої та трагічний відступ тих, хто мав змогу вижити.

"Тонка червона лінія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Полювання на відьом"

Військовий лідер висилає відбірну групу американських солдатів на небезпечне завдання з порятунку екіпажу літака під час Другої світової війни. Ці чоловіки опиняються за лінією фронту в Німеччині, де їх чекає зіткнення зі зграєю відьом.

"Полювання на відьом": дивіться онлайн трейлер фільму