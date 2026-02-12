5 наилучших фильмов-мюзиклов для хорошего настроения
- 24 Канал выбрал пять лучших мюзиклов, среди которых: "Кошки" (1998), "Эмилия Перес" (2024), "Ла-Ла Ленд" (2016), "Поющие под дождем" (1952) и "Мулен Руж" (2001).
- Каждый из мюзиклов имеет уникальный сюжет и высокий рейтинг на IMDb.
Мюзиклы обычно нравятся не всем. Однако в архиве киноиндустрии есть несколько фильмов, которые можно посмотреть без колебаний.
24 Канал выбрал пять лучших мюзиклов, которые не просто подарят хорошие эмоции, но и покажут новые истории разных времен.
Не пропустите Их невозможно забыть: старые украинские мультфильмы созданные "Киевнаучфильм"
Лучшие фильмы-мюзиклы
"Кошки", 1998
Рейтинг IMDb: 7,3
Это экранизация знаменитого сценического мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера, снятая в формате театральной постановки. Она считается самой удачной киноверсией "Кошек", ведь максимально сохраняет атмосферу бродвейского оригинала.
События происходят в течение одной волшебной ночи, когда племя кошек Джелликли собирается на ежегодный бал. Их мудрая лидер, Старая Дьютерономи, должна выбрать одну кошку, которая получит шанс переродиться и начать новую жизнь.
"Кошки", 1998: смотрите онлайн трейлер фильма
"Эмилия Перес", 2024
Рейтинг IMDb: 5,3
Французско-мексиканский криминальный мюзикл режиссера Жака Одиара.
Сюжет вращается вокруг Риты – талантливой, но недооцененной адвокатки, которая работает на коррумпированную систему. Однажды она получает необычное предложение от мексиканского наркобарона Хуана "Манитаса" дель Монте. Он хочет исчезнуть навсегда и осуществить давнюю мечту – пройти гендерный переход и начать новую жизнь как женщина, по имени Эмилия Перес.
"Эмилия Перес": смотрите онлайн трейлер фильма
В прошлом году на церемонии Оскар лента была в 13 номинациях. Статуэтку получила Зои Салдана – за "лучшую женскую роль второго плана", а также El Mal – за "лучшую оригинальную песню".
"Ла-Ла Ленд", 2016
Рейтинг IMDb: 8,0
В центре истории – Мия, начинающая актриса, и Себастьян, джазовый пианист, мечтающий открыть собственный клуб. Они знакомятся в Лос-Анджелесе и постепенно влюбляются, поддерживая друг друга на пути к мечте.
Сначала их объединяет общая вера в искусство и упорный труд. Но со временем амбиции и карьерные возможности разводят их в разные стороны. Себастьян соглашается играть в популярной группе, жертвуя своим видением джаза, а Мия получает шанс на актерский прорыв.
"Ла-Ла Ленд": смотрите онлайн трейлер фильма
"Поющие под дождем", 1952
Рейтинг IMDb: 8,3
События происходят в конце 1920-х годов, когда кино переходит от немого к звуковому. Звезда немого кино – Дон Локвуд, снимается вместе с примадонной Линой Ламонт. Проблема в том, что Лина имеет резкий и неприятный голос, который совсем не подходит для звукового кино.
Чтобы спасти фильм, Дон вместе с другом Космо решают превратить его в мюзикл и тайно записать голос молодой актрисы Кэти Селден вместо Лины.
"Поющие под дождем": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мулен Руж", 2001
Рейтинг IMDb: 7,5
События разворачиваются в Париже 1899 года. Молодой писатель Кристиан приезжает в Монмартр и влюбляется в куртизанку и звезду кабаре Сатин. Она мечтает стать настоящей актрисой и получить финансирование от богатого Герцога.
Кристиан и Сатин начинают тайный роман, но вынуждены скрывать свои чувства, ведь Герцог финансирует театр и претендует на Сатин.
"Мулен Руж": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие культовые фильмы вышли 20 лет назад?
- "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца". Джек Воробей снова в беде – и на этот раз не только из-за рома и долгов. Оказывается, у него давний контракт с жутким морским созданием, которое собирает души. Время истекает, а долг надо платить.
- "Дьявол носит Prada". Милая девушка попадает на работу в престижный журнал "Подиум". Ее работа – быть ассистенткой легендарного, но безжалостного редактора. Сначала это выглядит как катастрофа, но со временем героиня начинает играть по правилам этого глянцевого ада.
- "Престиж". Двое иллюзионистов становятся одержимыми соперничеством. Все начинается с профессиональной зависти, а заканчивается – настоящей войной умов.