Международный женский день – прекрасная возможность устроить отдых. И здесь кинотеатры будут предлагать различные фильмы для просмотра с друзьями или с любимыми.

8 марта в кинотеатрах Украины будут транслировать как мультфильмы, так и замечательные комедии и драмы. Поэтому каждый сможет выбрать фильм по своему вкусу. Мы подобрали самые громкие новинки кино, которые могли бы вас заинтересовать для просмотра в этот день.

Не пропустите Легкие весенние комедии к 8 марта, которые развеселят женскими выходками

"Рая и последний дракон"

Жанр – анимация, семейный, приключения

Рейтинг IMDb – 7,7

Если у вас есть настроение посмотреть мультфильм про девочку-воина, тогда стоит обратить внимание на анимационную новинку студии Disney "Рая и последний дракон". Чтобы восстановить мир между двумя народами, главная героиня отправится на поиски последнего дракона. И в этом путешествии Раи придется найти немало ответов на собственные вопросы.

"Рая и последний дракон": смотрите трейлер

"Опасный элемент"

Жанр – биографическая драма, мелодрама

Рейтинг IMDb – 6,2

Пожалуй, все в школе слышали истории о Пьера и Марии Кюри. Супруги легендарных ученых немало времени посвятил своему открытию, навсегда изменило мир. Пара изобрела радиоактивный химический элемент радий. Фильм покажет не только большой научный прорыв, но и разруху, которая заменила вкус успеха.

"Опасный элемент": смотрите трейлер

"Сумасшедшая свадьба 3"

Жанр – комедия

Но если вы в восторге от украинских фильмов, тогда стоит обратить внимание на новую комедию "Сумасшедшая свадьба 3". Прошло 4 года после последней свадьбы в семье Середюков. Теперь к алтарю готов идти младший сын супругов Захар. И избранницу он нашел особую: красавица Рада – дочь цыганского барона. Поэтому зрителей ждут курьезные проключения, где и Галина, и Василий Середюк будут против будущего брака.

"Сумасшедшая свадьба 3": смотрите трейлер

Для любителей сериалов Сериалы марта: "Сокол и Зимний солдат", "Поколение" и другие новинки месяца

"Душа"

Жанр – анимационный фильм, комедия

Рейтинг IMDb – 8,1

Но если в вашей жизни не хватает вдохновения, рекомендуем посмотреть удивительный мультфильм "Душа". Лента расскажет о музыканте Джо Гарднере, который работает обычным учителем в школе и своим примером вдохновляет учеников. Мужчина всю жизнь мечтал о выступлении на джазовом концерте, и вот теперь, когда у него есть шанс воплотить это в реальность, происходит несчастный случай. Душа Джо попадает в странное место, где все души проходят специальные учения перед тем, как вернуться на Землю. Среди них есть 22, которая никак не может понять, что ей на самом деле нравится. Джо берется показать ей, почему жизнь – это прекрасно.

"Душа": смотрите трейлер

"Boss Level: спасти бывшую"

Жанр – боевик, научная фантастика, триллер, комедия

Рейтинг IMDb – 6,9

Если же вы хотите найти ленту, которая соединит романтическую историю с боевиком, тогда "Boss Level: спасти бывшую" может стать отличным компромиссом. По сюжету, Рон Палвер – спецназовец в отставке, который, кажется, может преодолеть все трудности. Но это до тех пор, пока он не попадает в загадочную петлю времени, в которой каждый день на него охотятся наемники могущественного Вентора. Завершается день тем, что Рона снова убивают. Так как добраться до уровня босса своей бывшей и спасти любовь всей своей жизни – это зрители увидят в кинотеатрах,

"Boss Level: спасти бывшую": смотрите трейлер

"Мой год в Нью-Йорке"

Жанр - комедия, мелодрамы

Рейтинг IMDb - 6,1

Сторонникам "Дьявола носит "Прада" стоит посмотреть новый фильм, который по сюжету очень напоминает знаменитую ленту. Героиня "Моего года в Нью-Йорке" переезжает в город мечты и пытается построить там карьеру в литературном агентстве. Но вместо желанной работы она только заваривает кофе для привередливой руководительницы и отвечает на звонки. Даже в этих условиях Джоан не отказывается от мечты стать литератором, а вдохновляет ее голос писателя в телефонной трубке.

"Мой год в Нью-Йорке": смотрите трейлер

Кроме этого, в кинотеатрах Украины транслируют фильмы и мультфильмы: